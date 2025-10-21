На Прикарпатье пьяный учитель стал виновником смертельного ДТП: среди погибших 14-летний ученик, есть раненые

В Ивано-Франковской области 23-летний учитель изобразительного искусства, управляя автомобилем в нетрезвом состоянии, врезался в бетонную опору. В результате аварии погибли 14-летний ученик и 21-летний пассажир, еще трое несовершеннолетних госпитализированы.

В Ивано-Франковской области учитель изобразительного искусства в нетрезвом состоянии устроил ДТП. В результате аварии погибли 14-летний ученик и 21-летний пассажир. Еще трое несовершеннолетних с травмами, начато досудебное расследование, передает УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора. При процессуальном руководстве Ивано-Франковской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту смертельного ДТП (ч. 4 ст. 286-1 УК Украины), произошедшего 21 октября 2025 года в селе Красная Надворнянского района. - говорится в сообщении. Детали По данным следствия, 23-летний учитель изобразительного искусства одного из учебных заведений Надворнянского района, управляя автомобилем Hyundai Tucson в состоянии алкогольного опьянения (1,38% промилле), не справился с управлением, выехал за пределы дороги и столкнулся с бетонной опорой. В результате аварии погибли 14-летний ученик и 21-летний пассажир. Еще трое несовершеннолетних с травмами различной степени тяжести госпитализированы в Ивано-Франковскую областную детскую клиническую больницу, где им оказывают медицинскую помощь. Добавим На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, проводятся первоочередные следственные действия и решается вопрос о задержании водителя в порядке ст. 208 УПК Украины. Прокуратура обеспечивает процессуальное руководство, осуществляются меры по установлению всех обстоятельств трагедии.