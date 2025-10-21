На Прикарпатті вчитель напідпитку спричинив смертельну ДТП: серед загиблих 14-річний учень, є поранені
Київ • УНН
В Івано-Франківській області 23-річний вчитель образотворчого мистецтва, керуючи авто напідпитку, врізався в бетонну опору. Внаслідок аварії загинули 14-річний учень та 21-річний пасажир, ще троє неповнолітніх госпіталізовані.
За процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом смертельної ДТП (ч. 4 ст. 286-1 КК України), що сталася 21 жовтня 2025 року в селі Красна Надвірнянського району
Деталі
За даними слідства, 23-річний учитель образотворчого мистецтва одного з навчальних закладів Надвірнянського району, керуючи автомобілем Hyundai Tucson у стані алкогольного сп’яніння (1,38% проміле), не впорався з керуванням, виїхав за межі дороги та зіткнувся з бетонною опорою.
Унаслідок аварії загинули 14-річний учень і 21-річний пасажир. Ще троє неповнолітніх із травмами різного ступеня тяжкості госпіталізовані до Івано-Франківської обласної дитячої клінічної лікарні, де їм надають медичну допомогу.
Додамо
На місці події працює слідчо-оперативна група, проводяться першочергові слідчі дії та вирішується питання про затримання водія в порядку ст. 208 КПК України.
Прокуратура забезпечує процесуальне керівництво, здійснюються заходи для встановлення всіх обставин трагедії.
