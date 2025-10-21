$41.760.03
15:33
Підготовка до зустрічі Трампа і путіна в Будапешті призупинена - кореспондент Білого домуVideo
14:07
“Контракт 18-24" розширили: тепер служити можна у будь-якій бригаді Сил оборони
13:53
Новим ректором Державного біотехнологічного університету може стати прихильник “харківської весни” з проросійськими настроямиPhoto
12:57
Діставайте шарфи та пуховики: на сході України очікуються заморозки
11:39
Плюс 325 млрд гривень на фінансування сектору безпеки і оборони: Рада ухвалила зміни до бюджету
21 жовтня, 10:33
Рада призначила Бережну очільницею Мінкульту
21 жовтня, 10:26
Прокуратура проситиме для ексдиректора "Молодого театру" Білоуса арешт без застави
21 жовтня, 09:34
Європейські лідери підтримали припинення вогню в Україні та переговори на основі поточної лінії зіткнення
21 жовтня, 08:55
Союзники прагнуть посилити Україну на тлі зустрічі Трампа і путіна, дехто в ЄС хоче участі в саміті - Politico
21 жовтня, 07:53
Коли увімкнуть опалення по всій Україні - відповідь енергетиків
Рубрики
Меню
Популярнi новини
Публікації
Актуальнi люди
Актуальні місця
УНН Lite
Актуальне
На Прикарпатті вчитель напідпитку спричинив смертельну ДТП: серед загиблих 14-річний учень, є поранені

Київ • УНН

 • 1462 перегляди

В Івано-Франківській області 23-річний вчитель образотворчого мистецтва, керуючи авто напідпитку, врізався в бетонну опору. Внаслідок аварії загинули 14-річний учень та 21-річний пасажир, ще троє неповнолітніх госпіталізовані.

На Прикарпатті вчитель напідпитку спричинив смертельну ДТП: серед загиблих 14-річний учень, є поранені

В Івано-Франкіській області вчитель образотворчого мистецтва напідпитку влаштував ДТП. Унаслідок аварії загинули 14-річний учень і 21-річний пасажир. Ще троє неповнолітніх із травмами, розпочато досудове розслідування, передає УНН із посиланням на Офіс Генпрокурора.

За процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом смертельної ДТП (ч. 4 ст. 286-1 КК України), що сталася 21 жовтня 2025 року в селі Красна Надвірнянського району 

- йдеться у повідомленні.

Деталі

За даними слідства, 23-річний учитель образотворчого мистецтва одного з навчальних закладів Надвірнянського району, керуючи автомобілем Hyundai Tucson у стані алкогольного сп’яніння (1,38% проміле), не впорався з керуванням, виїхав за межі дороги та зіткнувся з бетонною опорою.

Унаслідок аварії загинули 14-річний учень і 21-річний пасажир. Ще троє неповнолітніх із травмами різного ступеня тяжкості госпіталізовані до Івано-Франківської обласної дитячої клінічної лікарні, де їм надають медичну допомогу.

Додамо

На місці події працює слідчо-оперативна група, проводяться першочергові слідчі дії та вирішується питання про затримання водія в порядку ст. 208 КПК України.

Прокуратура забезпечує процесуальне керівництво, здійснюються заходи для встановлення всіх обставин трагедії.

Один підліток загинув, ще шість - отримали травми: під Києвом 15-річний водій влаштував ДТП21.10.25, 13:14 • 2786 переглядiв

Антоніна Туманова

Кримінал та НП
Дорожньо-транспортна пригода
Івано-Франківська область
Генеральний прокурор (Україна)