На фронті зафіксовано 194 бойових зіткнення, ворог запустив понад 2,3 тис. дронів-камікадзе - Генштаб

Ексклюзив
16:25 • 7846 перегляди
"Потрібно подавати протест" - Борзов про справу Гераскевича і російський прапор на Іграх
Ексклюзив
13 лютого, 14:32 • 15348 перегляди
"Влад чудово тримався та блискуче наводив свої контраргументи": адвокат Гераскевича розповів про перспективи позову проти МОК
13 лютого, 13:41 • 17915 перегляди
Україна очікує остаточного схвалення угоди з МВФ найближчими тижнями
13 лютого, 12:31 • 20389 перегляди
Українська делегація готується до переговорів у Женеві 17-18 лютого, склад перемовників визначено - Умєров
Ексклюзив
13 лютого, 11:25 • 43488 перегляди
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
Ексклюзив
13 лютого, 10:00 • 59276 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
13 лютого, 08:10 • 45083 перегляди
Україна наклала санкції на 91 судно "тіньового флоту" росії
13 лютого, 07:58 • 31220 перегляди
На "Рамштайні" домовилися про нові внески 17 країн, термінову поставку ракет до Patriot
Ексклюзив
12 лютого, 16:21 • 41476 перегляди
Хто такий зоопсихолог та коли тварині справді потрібен фахівець з поведінки
Ексклюзив
12 лютого, 16:03 • 66777 перегляди
У їдальні ВР почалися перевірки після підозр про отруєння нардепів
Через ворожі атаки знеструмлення у 6 областях та перебої з теплом в Одесі, є аварійні відключення13 лютого, 10:52 • 4728 перегляди
Китай надасть Україні пакет гуманітарної енергетичної допомоги - СибігаPhoto13 лютого, 11:05 • 3836 перегляди
Колишнього заступника глави Офісу Президента Шурму і його брата оголосили у розшук - МВС13 лютого, 11:20 • 39540 перегляди
Зеленський прийняв перший ударний дрон спільного виробництва у НімеччиніVideo13 лютого, 12:14 • 5910 перегляди
Словаччина та Угорщина заявляють про перебої в постачанні нафти через трубопровід “Дружба”Video17:30 • 3998 перегляди
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
13 лютого, 11:25 • 43488 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
13 лютого, 10:00 • 59276 перегляди
Масниця: історія свята та традиційні страви13 лютого, 07:25 • 50336 перегляди
Експерт пояснив, чому пільги для авіагалузі - це інвестиція, а не втрати бюджету12 лютого, 11:15 • 69483 перегляди
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат11 лютого, 13:50 • 110811 перегляди
Акторка Анна Саліванчук розкрила свою вагу та секрети ідеальної фігури18:43 • 2212 перегляди
Орландо Блум засвітився з молодою моделлю на Super Bowl 2026 - парочка трималася за рукиPhoto18:03 • 2676 перегляди
Топ-5 детективів із напруженим сюжетом і неочікуваною розв’язкоюVideo13 лютого, 09:44 • 31737 перегляди
Наталія Могилевська розкрила секрет схуднення на 25 кг і назвала свій раціонPhoto12 лютого, 14:29 • 32751 перегляди
Назар Задніпровський пояснив, чому Галина Безрук обрала роботу в росії замість України12 лютого, 13:20 • 36423 перегляди
На фронті зафіксовано 194 бойових зіткнення, ворог запустив понад 2,3 тис. дронів-камікадзе - Генштаб

Київ • УНН

 • 18 перегляди

З початку доби відбулося 194 бойових зіткнення. Ворог застосував 2398 дронів-камікадзе та здійснив 2240 обстрілів населених пунктів.

На фронті зафіксовано 194 бойових зіткнення, ворог запустив понад 2,3 тис. дронів-камікадзе - Генштаб

З початку доби відбулося 194 бойових зіткнення. Ворог застосував 2398 дронів-камікадзе та здійснив 2240 обстрілів, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

Противник завдав одного ракетного удару, застосувавши одну ракету, 46 авіаційних ударів, скинув 129 керованих авіабомб. Крім того, застосував 2398 дронів-камікадзе та здійснив 2240 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ 

- йдеться у зведенні.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося одне боєзіткнення з ворогом, противник завдав чотирьох авіаударів, скинув вісім авіабомб, здійснив 82 обстріли населених пунктів й позицій наших підрозділів.

На Південно-Слобожанському напрямку противник штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Приліпка, Стариця, Вовчанські Хутори, Вовчанськ, Лиман та у бік населених пунктів Охрімівка, Зибине, Мала Вовча. Українські підрозділи відбили вісім атак, ще три бойові зіткнення наразі тривають.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив одну атаку в напрямку Богуславки.

На Лиманському напрямку українські воїни зупинили 12 атак в районах населених пунктів Греківка, Карпівка, Середнє, Дерилове, Зарічне,  Дробишевого та у бік Ставок. Ще одне боєзіткнення триває.

На Слов’янському напрямку наші оборонці відбили десять спроб окупантів просунутися вперед в районах Платонівки, Закітного та у бік Рай-Олександрівки, Озерного. Ще одне боєзіткнення в даний час не завершено.

На Краматорському напрямку противник здійснив одну наступальну дію в районі Никифорівки.

На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 16 разів штурмували позиції наших оборонців поблизу населених пунктів Клебан-Бик, Плещіївка, Русин Яр, Софіївка та в напрямках Костянтинівки, Іллінівки, Новопавлівки, Степанівки. 

На Покровському напрямку ворог здійснив 54 атаки. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Родинське, Рівне, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Іванівка, Філія та у бік населених пунктів Кучерів Яр, Дорожнє, Новий Донбас, Гришине, Новопідгороднє, Новопавлівка, Новоолександрівка. У деяких локаціях бої досі тривають.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку наші воїни ліквідували 50 окупантів та поранили 14; знищили 25 безпілотних літальних апаратів, одну одиницю автомобільного транспорту, також уражено дві  одиниці автомобільної техніки та 10 укриттів особового складу противника.

На Олександрівському напрямку українські підрозділи зупинили дві атаки окупантів у бік Іванівки та Олександрограда. Авіаудару керованими авіабомбами зазнали населені пункти Коломийці, Великомихайлівка.

На Гуляйпільському напрямку окупанти атакували 29 разів – у районах Гуляйполя, Загірного, Дорожнянки та у бік Залізничного, Староукраїнки. Крім того, ворожа авіація завдала ударів по населених пунктах Самійлівка, Барвінівка, Свобода, Гуляйпільське, Лісне, Копані, Гірке, Верхня Терса, Залізничне. Чотири боєзіткнення ще тривають.

На Оріхівському напрямку противник тричі атакував позиції наших захисників в районах Малих Щербаків, Плавнів та у бік Приморського. Авіаудару керованими авіабомбами зазнав район населеного пункту Запорожець.

На Придніпровському напрямку ворог здійснив одну безуспішну наступальну дію.

Втрати ворога: мінус 770 солдатів та майже півтори тисячі БпЛА за добу12.02.26, 07:30 • 3892 перегляди

Антоніна Туманова

