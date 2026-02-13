На фронте зафиксировано 194 боевых столкновения, враг запустил более 2,3 тыс. дронов-камикадзе - Генштаб

С начала суток произошло 194 боевых столкновения. Враг применил 2398 дронов-камикадзе и совершил 2240 обстрелов, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Противник нанес один ракетный удар, применив одну ракету, 46 авиационных ударов, сбросил 129 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 2398 дронов-камикадзе и совершил 2240 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск - говорится в сводке.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло одно боестолкновение с врагом, противник нанес четыре авиаудара, сбросил восемь авиабомб, совершил 82 обстрела населенных пунктов и позиций наших подразделений.

На Южно-Слобожанском направлении противник штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Прилипка, Старица, Волчанские Хутора, Волчанск, Лиман и в сторону населенных пунктов Охримовка, Зыбино, Малая Волчья. Украинские подразделения отбили восемь атак, еще три боевых столкновения сейчас продолжаются.

На Купянском направлении враг совершил одну атаку в направлении Богуславки.

На Лиманском направлении украинские воины остановили 12 атак в районах населенных пунктов Грековка, Карповка, Среднее, Дерилово, Заречное, Дробышево и в сторону Ставок. Еще одно боестолкновение продолжается.

На Славянском направлении наши защитники отбили десять попыток оккупантов продвинуться вперед в районах Платоновки, Закотного и в сторону Рай-Александровки, Озерного. Еще одно боестолкновение в настоящее время не завершено.

На Краматорском направлении противник совершил одно наступательное действие в районе Никифоровки.

На Константиновском направлении оккупанты сегодня 16 раз штурмовали позиции наших защитников вблизи населенных пунктов Клебан-Бык, Плещеевка, Русин Яр, Софиевка и в направлениях Константиновки, Ильиновки, Новопавловки, Степановки.

На Покровском направлении враг совершил 54 атаки. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Родинское, Ровное, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Ивановка, Филиа и в сторону населенных пунктов Кучеров Яр, Дорожное, Новый Донбасс, Гришино, Новоподгороднее, Новопавловка, Новоалександровка. В некоторых локациях бои до сих пор продолжаются.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении наши воины ликвидировали 50 оккупантов и ранили 14; уничтожили 25 беспилотных летательных аппаратов, одну единицу автомобильного транспорта, также поражены две единицы автомобильной техники и 10 укрытий личного состава противника.

На Александровском направлении украинские подразделения остановили две атаки оккупантов в сторону Ивановки и Александрограда. Авиаудару управляемыми авиабомбами подверглись населенные пункты Коломыйцы, Великомихайловка.

На Гуляйпольском направлении оккупанты атаковали 29 раз – в районах Гуляйполя, Загорного, Дорожнянки и в сторону Зализничного, Староукраинки. Кроме того, вражеская авиация нанесла удары по населенным пунктам Самойловка, Барвиновка, Свобода, Гуляйпольское, Лесное, Копани, Горькое, Верхняя Терса, Зализничное. Четыре боестолкновения еще продолжаются.

На Ореховском направлении противник трижды атаковал позиции наших защитников в районах Малых Щербаков, Плавней и в сторону Приморского. Авиаудару управляемыми авиабомбами подвергся район населенного пункта Запорожец.

На Приднепровском направлении враг совершил одно безуспешное наступательное действие.

Потери врага: минус 770 солдат и почти полторы тысячи БПЛА за сутки