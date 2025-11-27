На фронті зафіксовано 112 бойових зіткнень, ворог активно діє на трьох напрямках - Генштаб

$42.300.10
Ексклюзив
14:27 • 4758 перегляди
Пільги - не витрати, а прибуток: авіація здатна утричі окупити державну підтримку
14:21 • 4650 перегляди
Наприкінці тижня продовжиться спільна робота української та американської делегацій щодо мирної угоди - ОП
Ексклюзив
14:12 • 8240 перегляди
Є ймовірність, що росія буде робити все можливе, щоб поставити Україну в немилість адміністрації Трампа: політолог оцінив мирний план США
Ексклюзив
13:37 • 7534 перегляди
Суд відновив розслідування кримінальної справи проти головного юриста НБУ Олександра ЗимиPhoto
12:53 • 8678 перегляди
Україні вдалося прибрати пункт про "повну амністію" з мирного плану США - Стефанішина
12:37 • 13033 перегляди
З грального бізнесу у медицину: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 1Photo
11:46 • 10598 перегляди
У Сумах, Полтаві, Харкові та Донецькій області найскладніша ситуація з електропостачанням – Укренерго
11:04 • 10937 перегляди
11 нових маршрутів та щогодинний рух між Львовом та Києвом: у грудні запускають новий графік поїздів
27 листопада, 08:20 • 13577 перегляди
Німеччина розробляє секретний план на випадок війни з росією - WSJ
Ексклюзив
27 листопада, 07:45 • 25490 перегляди
Чорна п’ятниця без ризиків: як не стати жертвою шахраїв та справді вигідно купувати
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49
Боснія і Герцеговина не дозволила літаку глави МЗС Угорщини приземлитися: стала відома причина27 листопада, 06:53
У Тернополі 18-річний студент випав з вікна гуртожитку і помер27 листопада, 07:34
"Ліниві" лайфхаки для прибирання, які справді працюють: прості способи підтримувати порядок без зайвих зусиль
Буряк по-новому: топ-5 яскравих рецептів, які ви точно захочете приготувати
Пільги - не витрати, а прибуток: авіація здатна утричі окупити державну підтримку
Ексклюзив
14:27 • 4752 перегляди
Є ймовірність, що росія буде робити все можливе, щоб поставити Україну в немилість адміністрації Трампа: політолог оцінив мирний план США
Ексклюзив
14:12 • 8236 перегляди
Українські компанії зі зв’язками з рф заробили 150,3 млрд грн за 2024 рік - дослідженняPhoto13:38 • 5060 перегляди
З грального бізнесу у медицину: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 1Photo12:37 • 13032 перегляди
Буряк по-новому: топ-5 яскравих рецептів, які ви точно захочете приготуватиPhoto11:52 • 13679 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Андрій Єрмак
Кирило Буданов
Емманюель Макрон
Україна
Сполучені Штати Америки
Женева
Європа
Львів
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 18102 перегляди
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа25 листопада, 14:23 • 44389 перегляди
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ25 листопада, 08:39 • 78204 перегляди
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року24 листопада, 08:11 • 94115 перегляди
Друга частина "Wicked" б'є рекорди в прокаті24 листопада, 07:49 • 93771 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Financial Times
Північний потік
Дипломатка

На фронті зафіксовано 112 бойових зіткнень, ворог активно діє на трьох напрямках - Генштаб

Київ • УНН

 • 968 перегляди

Від початку доби на фронті відбулося 112 бойових зіткнень. Ворог активно діє на Покровському, Костянтинівському та Лиманському напрямках, здійснивши 72 обстріли.

На фронті зафіксовано 112 бойових зіткнень, ворог активно діє на трьох напрямках - Генштаб

Від початку доби на фронті зафіксовано 112 бойових зіткнень. Ворог активно діє на Покровському, Костянтинівському та Лиманському напрямках, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

П’ять ворожих атак вже відбили українські захисники на Північно-Слобожанському і Курському напрямках, ще дві атаки тривають.

Також противник завдав одного авіаудару, скинув три керовані авіабомби, здійснив 72 обстріли.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог три рази атакував позиції українських захисників поблизу Вовчанська, Амбарного та Дворічанського.

На Куп’янському напрямку наші захисники відбили чотири ворожі атаки у напрямку населених пунктів Мала Шапківка, Піщане, Новоплатонівка, ще одне боєзіткнення наразі триває.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала 12 разів поблизу населених пунктів Греківка, Карпівка, Середнє, Новоселівка, Шандриголове та в бік Ставок. Сили оборони успішно зупинили вісім спроб просування противника, бої тривають у чотирьох локаціях.

На Слов’янському напрямку ворог десять разів намагався прорватися в районах населених пунктів Ямпіль, Дронівка, Серебрянка, Виїмка, Федорівка та у напрямку Закітного, на даний час два боєзіткнення тривають.

На Краматорському напрямку відбулося одне боєзіткнення у районі Часового Яру.

На Костянтинівському напрямку сьогодні загарбник 16 разів атакував у напрямках Костянтинівки, Степанівки, Степанівки та у районах населених пунктів Плещіївка, Русин Яр. Дотепер тривають три бойових зіткнення.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 32 спроби потіснити українських захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Шахове, Нове Шахове, Затишок, Червоний Лиман, Родинське, Мирноград, Новоекономічне, Піщане, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка, Дачне та у напрямках Гришиного й Новопавлівки. Одинадцять бойових зіткнень тривають.

Сьогодні на Олександрівському напрямку противник десять разів атакував поблизу населених пунктів Ялта, Андріївка-Клевцове, Вербове, Привільне, Рибне та в напрямку Олексіївки. Чотири боєзіткнення досі тривають.

На Гуляйпільському напрямку наші оборонці зупиняли десять спроб ворога просунутись уперед поблизу населених пунктів Затишшя, Солодке, Червоне та у напрямках населених пунктів Добропілля, Прилуки, Варварівка, Гуляйполе. Чотири атаки ворога досі тривають. Авіаційних ударів зазнали населені пункти Тернувате та Гуляйполе.

На Оріхівському напрямку Сили оборони успішно відбили п’ять атак ворога у бік Новоандріївки, Степногірська, Приморського та в районі Степового. Ще одне боєзіткнення з ворогом досі триває.

На Придніпровському напрямку на даний час бойових зіткнень не зафіксовано.

На інших напрямках фронту суттєвих змін ситуації не зафіксовано, резюмували у Генштабі.

Втрати ворога: ЗСУ знешкодили понад тисячу солдатів, два літаки та сотні БпЛА за добу - Генштаб27.11.25, 07:15

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Генеральний штаб Збройних сил України
Україна