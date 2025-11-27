На фронте зафиксировано 112 боевых столкновений, враг активно действует на трех направлениях - Генштаб

С начала суток на фронте зафиксировано 112 боевых столкновений. Враг активно действует на Покровском, Константиновском и Лиманском направлениях, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Пять вражеских атак уже отбили украинские защитники на Северо-Слобожанском и Курском направлениях, еще две атаки продолжаются.

Также противник нанес один авиаудар, сбросил три управляемые авиабомбы, совершил 72 обстрела.

На Южно-Слобожанском направлении враг три раза атаковал позиции украинских защитников вблизи Волчанска, Амбарного и Двуречанского.

На Купянском направлении наши защитники отбили четыре вражеские атаки в направлении населенных пунктов Малая Шапковка, Песчаное, Новоплатоновка, еще одно боестолкновение сейчас продолжается.

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала 12 раз вблизи населенных пунктов Грековка, Карповка, Среднее, Новоселовка, Шандриголово и в сторону Ставок. Силы обороны успешно остановили восемь попыток продвижения противника, бои продолжаются в четырех локациях.

На Славянском направлении враг десять раз пытался прорваться в районах населенных пунктов Ямполь, Дроновка, Серебрянка, Выемка, Федоровка и в направлении Закотного, в настоящее время два боестолкновения продолжаются.

На Краматорском направлении произошло одно боестолкновение в районе Часового Яра.

На Константиновском направлении сегодня захватчик 16 раз атаковал в направлениях Константиновки, Степановки, Степановки и в районах населенных пунктов Плещеевка, Русин Яр. До сих пор продолжаются три боевых столкновения.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 32 попытки потеснить украинских защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Шахово, Новое Шахово, Затишок, Красный Лиман, Родинское, Мирноград, Новоэкономическое, Песчаное, Зверово, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новониколаевка, Дачное и в направлениях Гришино и Новопавловки. Одиннадцать боевых столкновений продолжаются.

Сегодня на Александровском направлении противник десять раз атаковал вблизи населенных пунктов Ялта, Андреевка-Клевцово, Вербовое, Привольное, Рыбное и в направлении Алексеевки. Четыре боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Гуляйпольском направлении наши защитники останавливали десять попыток врага продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Затишье, Сладкое, Красное и в направлениях населенных пунктов Доброполье, Прилуки, Варваровка, Гуляйполе. Четыре атаки врага до сих пор продолжаются. Авиационным ударам подверглись населенные пункты Терноватое и Гуляйполе.

На Ореховском направлении Силы обороны успешно отбили пять атак врага в сторону Новоандреевки, Степногорска, Приморского и в районе Степного. Еще одно боестолкновение с врагом до сих пор продолжается.

На Приднепровском направлении в настоящее время боевых столкновений не зафиксировано.

На других направлениях фронта существенных изменений ситуации не зафиксировано, резюмировали в Генштабе.

