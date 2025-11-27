На фронте зафиксировано 112 боевых столкновений, враг активно действует на трех направлениях - Генштаб

$42.300.10
Эксклюзив
14:27 • 1634 просмотра
Льготы - не расходы, а прибыль: авиация способна втрое окупить государственную поддержку
14:21 • 1874 просмотра
В конце недели продолжится совместная работа украинской и американской делегаций по мирному соглашению - ОП
Эксклюзив
14:12 • 3748 просмотра
Есть вероятность, что Россия будет делать все возможное, чтобы поставить Украину в немилость администрации Трампа: политолог оценил мирный план США
Эксклюзив
13:37 • 4570 просмотра
Суд возобновил расследование уголовного дела против главного юриста НБУ Александра ЗимыPhoto
12:53 • 6590 просмотра
Украине удалось убрать пункт о "полной амнистии" из мирного плана США - Стефанишина
12:37 • 11642 просмотра
Из игорного бизнеса в медицину: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 1Photo
11:46 • 10237 просмотра
В Сумах, Полтаве, Харькове и Донецкой области самая сложная ситуация с электроснабжением – Укрэнерго
11:04 • 10840 просмотра
11 новых маршрутов и ежечасное движение между Львовом и Киевом: в декабре запускают новый график поездов
27 ноября, 08:20 • 13504 просмотра
Германия разрабатывает секретный план на случай войны с россией - WSJ
Эксклюзив
27 ноября, 07:45 • 25384 просмотра
Черная пятница без рисков: как не стать жертвой мошенников и действительно выгодно покупать
публикации
Эксклюзивы
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 16647 просмотра
Босния и Герцеговина не разрешила самолету главы МИД Венгрии приземлиться: стала известна причина27 ноября, 06:53 • 4004 просмотра
В Тернополе 18-летний студент выпал из окна общежития и умер27 ноября, 07:34 • 6116 просмотра
"Ленивые" лайфхаки для уборки, которые действительно работают: простые способы поддерживать порядок без лишних усилийPhoto09:33 • 17100 просмотра
Буряк по-новому: топ-5 ярких рецептов, которые вы точно захотите приготовитьPhoto11:52 • 11602 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 16727 просмотра
Снеговик из мультфильма "Холодное сердце" "ожил" в парижском Диснейленде: что известно о роботе Олафе25 ноября, 14:23 • 44065 просмотра
Меган Маркл не спрашивая забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ25 ноября, 08:39 • 77909 просмотра
Немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", скончался в возрасте 81 года24 ноября, 08:11 • 93844 просмотра
Вторая часть "Wicked" бьет рекорды проката24 ноября, 07:49 • 93513 просмотра
На фронте зафиксировано 112 боевых столкновений, враг активно действует на трех направлениях - Генштаб

Киев • УНН

 • 772 просмотра

С начала суток на фронте произошло 112 боевых столкновений. Враг активно действует на Покровском, Константиновском и Лиманском направлениях, совершив 72 обстрела.

На фронте зафиксировано 112 боевых столкновений, враг активно действует на трех направлениях - Генштаб

С начала суток на фронте зафиксировано 112 боевых столкновений. Враг активно действует на Покровском, Константиновском и Лиманском направлениях, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Пять вражеских атак уже отбили украинские защитники на Северо-Слобожанском и Курском направлениях, еще две атаки продолжаются.

Также противник нанес один авиаудар, сбросил три управляемые авиабомбы, совершил 72 обстрела.

На Южно-Слобожанском направлении враг три раза атаковал позиции украинских защитников вблизи Волчанска, Амбарного и Двуречанского.

На Купянском направлении наши защитники отбили четыре вражеские атаки в направлении населенных пунктов Малая Шапковка, Песчаное, Новоплатоновка, еще одно боестолкновение сейчас продолжается.

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала 12 раз вблизи населенных пунктов Грековка, Карповка, Среднее, Новоселовка, Шандриголово и в сторону Ставок. Силы обороны успешно остановили восемь попыток продвижения противника, бои продолжаются в четырех локациях.

На Славянском направлении враг десять раз пытался прорваться в районах населенных пунктов Ямполь, Дроновка, Серебрянка, Выемка, Федоровка и в направлении Закотного, в настоящее время два боестолкновения продолжаются.

На Краматорском направлении произошло одно боестолкновение в районе Часового Яра.

На Константиновском направлении сегодня захватчик 16 раз атаковал в направлениях Константиновки, Степановки, Степановки и в районах населенных пунктов Плещеевка, Русин Яр. До сих пор продолжаются три боевых столкновения.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 32 попытки потеснить украинских защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Шахово, Новое Шахово, Затишок, Красный Лиман, Родинское, Мирноград, Новоэкономическое, Песчаное, Зверово, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новониколаевка, Дачное и в направлениях Гришино и Новопавловки. Одиннадцать боевых столкновений продолжаются.

Сегодня на Александровском направлении противник десять раз атаковал вблизи населенных пунктов Ялта, Андреевка-Клевцово, Вербовое, Привольное, Рыбное и в направлении Алексеевки. Четыре боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Гуляйпольском направлении наши защитники останавливали десять попыток врага продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Затишье, Сладкое, Красное и в направлениях населенных пунктов Доброполье, Прилуки, Варваровка, Гуляйполе. Четыре атаки врага до сих пор продолжаются. Авиационным ударам подверглись населенные пункты Терноватое и Гуляйполе.

На Ореховском направлении Силы обороны успешно отбили пять атак врага в сторону Новоандреевки, Степногорска, Приморского и в районе Степного. Еще одно боестолкновение с врагом до сих пор продолжается.

На Приднепровском направлении в настоящее время боевых столкновений не зафиксировано.

На других направлениях фронта существенных изменений ситуации не зафиксировано, резюмировали в Генштабе.

Потери врага: ВСУ обезвредили более тысячи солдат, два самолета и сотни БПЛА за сутки - Генштаб27.11.25, 07:15 • 3254 просмотра

Антонина Туманова

Война в Украине
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Украина