На фронті за добу відбулося 66 бойових зіткнень – Генштаб
Київ • УНН
Міністерство оборони України повідомило про 66 бойових зіткнень уздовж лінії фронту за минулу добу, коли Росія завдавала повітряних і ракетних ударів та обстрілювала населені пункти.
Протягом минулої доби відбулося 66 бойових зіткнень на передовій. Загалом ворог завдав 5 ракетних та 125 авіаційних ударів, здійснив 124 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Про це повідомив у ранковому зведенні Генштаб, передає УНН.
Деталі
В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку ворог здійснив 2 безуспішні спроби наступу в районі Синьківки Харківської області.
На Лиманському напрямку противник 8 разів атакував наші підрозділи поблизу Білогорівки Луганської області та Тернів, Виїмки Донецької області.
На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 2 атаки противника біля Іванівського Донецької області.
В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 13 атак ворога в районах населених пунктів Степове, Ласточкине, Сєверне, Невельське Донецької області.
На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога неподалік Георгіївки, Побєди, Новомихайлівки Донецької області. Тут окупанти здійснили 20 спроб прорвати оборону наших військ.
На Новопавлівському напрямку ворог 7 разів намагався покращите своє тактичне положення південніше Пречистівки та Золотої Ниви Донецької області.
На Запорізькому напрямку Силами оборони відбито 7 атак противника біля Малої Токмачки та Роботиного Запорізької області.
В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку українські воїни надалі продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ. Так, протягом минулої доби противник здійснив 1 безуспішний штурм.
Авіація Сил оборони завдала 15 ударів по окупантах – Генштаб21.02.24, 07:20 • 26174 перегляди