На фронте за сутки произошло 66 боевых столкновений - Генштаб

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рф пытается атаковать вблизи Табаевки, однако она там в не выгодном положении - Евлаш
  •  118314 просмотра

рф пытается атаковать вблизи Табаевки, однако она там в не выгодном положении - Евлаш

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Евлаш объяснил важность для рф занятия плацдарма вблизи Торского выступа
  •  134327 просмотра

Евлаш объяснил важность для рф занятия плацдарма вблизи Торского выступа

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Может быть элементом мягкого шантажа - эксперт об информационной атаке на Минобороны и ДОТ
  •  132355 просмотра

Может быть элементом мягкого шантажа - эксперт об информационной атаке на Минобороны и ДОТ

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Экс-замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудуху уволили из-за уголовного дела, открытого в отношении нее - источник
19.02.24  •  170854 просмотра

Экс-замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудуху уволили из-за уголовного дела, открытого в отношении нее - источник

Юрист о формировании санкционных списков: стоит задать вопрос, что важнее - новость о том, как наказали лиц, несущих угрозу, или реальное определение, кто является угрозой
19.02.24  •  280003 просмотра

Юрист о формировании санкционных списков: стоит задать вопрос, что важнее - новость о том, как наказали лиц, несущих угрозу, или реальное определение, кто является угрозой

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 3,2 тыс. грузовиков
18.02.24  •  208212 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 3,2 тыс. грузовиков

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Заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ уволили с должности после появления в СМИ информации о ее причастности к преступлению
16.02.24  •  321797 просмотра

Заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ уволили с должности после появления в СМИ информации о ее причастности к преступлению

Эксклюзив
Эксперт рассказала о факторах, влияющих на стоимость криптовалют в 2024 году
16.02.24  •  370707 просмотра

Эксперт рассказала о факторах, влияющих на стоимость криптовалют в 2024 году

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Ремонт "синей ветки" столичного метро: на каком этапе работы
16.02.24  •  288119 просмотра

Ремонт "синей ветки" столичного метро: на каком этапе работы

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На территории беларуси не наблюдаются признаки создания ударных группировок войск рф - Демченко
15.02.24  •  291568 просмотра

На территории беларуси не наблюдаются признаки создания ударных группировок войск рф - Демченко

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новости по теме

На фронте за сутки произошло 66 боевых столкновений - Генштаб

Министерство обороны Украины сообщило о 66 боевых столкновениях вдоль линии фронта за минувшие сутки, когда Россия наносила воздушные и ракетные удары и обстреливала населенные пункты.

Война •   •  7801 просмотра
На фронте за сутки произошло 66 боевых столкновений - Генштаб

Авиация Сил обороны нанесла 15 ударов по оккупантам - Генштаб

В Генштабе сообщили, что украинская авиация нанесла 15 ударов по российским войскам, поразив 10 мест сосредоточения личного состава и 5 зенитных установок, а ракетные войска нанесли удары по 9 местам сосредоточения, складу горючего и 12 артиллерийским позициям.

Война •   •  8491 просмотра
Авиация Сил обороны нанесла 15 ударов по оккупантам - Генштаб

Воздушные Силы сбили 13 из 19 шахедов и ракету Х-59

Украинские Воздушные силы уничтожили 13 из 19 ударных беспилотников "Шахид" и ракету Х-59, запущенную с территории России во время атак в нескольких регионах Украины в ночь на 21 февраля.

Война •   •  9162 просмотра
Воздушные Силы сбили 13 из 19 шахедов и ракету Х-59

ЕС достиг соглашения по первой в мире схеме сертификации удаления углерода

ЕС соглашается создать первый реестр для сертификации и торговли единицами поглощения углерода от органического сельского хозяйства и промышленности, чтобы помочь достичь своей цели - чистого нуля выбросов к 2050 году.

Новости Мира •   •  7777 просмотра
ЕС достиг соглашения по первой в мире схеме сертификации удаления углерода

Axios: республиканцы в США негласно готовятся к шатдауну

Члены Палаты представителей от Республиканской партии теперь ожидают закрытия правительства, поскольку Конгресс до сих пор не согласовал бюджет до 1 марта.

Политика •   •  11128 просмотра
Axios: республиканцы в США негласно готовятся к шатдауну

Международный день родного языка, Всемирный день чайного гриба. Что еще можно отметить 21 февраля

Сегодня - Международный день родного языка, основанный в 1999 году ЮНЕСКО с целью сохранения языков и культурного наследия, поскольку, по оценкам ученых, 43% существующих языков находятся под угрозой исчезновения.

УНН Lite •   •  12359 просмотра
Международный день родного языка, Всемирный день чайного гриба. Что еще можно отметить 21 февраля

Премьер Японии призовет G7 к единству на фоне "усталости от помощи" Украине

Премьер-министр Японии будет призывать к дальнейшему единству G7 и поддержке Украины на фоне беспокойства относительно "усталости от помощи" на Западе во время онлайн-саммита 24 февраля.

Политика •   •  17334 просмотра
Премьер Японии призовет G7 к единству на фоне "усталости от помощи" Украине

Индия стремится к 26 миллиардам долларов частных инвестиций в атомную энергетику

Индия ищет 26 миллиардов долларов частных инвестиций для строительства 11 000 МВт новых мощностей атомной энергетики к 2040 году, чтобы помочь достичь своих целей в области чистой энергии.

Экономика •   •  17494 просмотра
Индия стремится к 26 миллиардам долларов частных инвестиций в атомную энергетику

Премьер-министр Молдовы: Россия не может открыто напасть из-за сопротивления Украины, зато ведет гибридную войну

Премьер-министр Молдовы заявил, что хотя Россия не может открыто напасть на Молдову военным путем из-за сопротивления Украины, Москва ведет гибридную войну против Кишинева с помощью дезинформации, кибератак и финансирования преступных группировок.

Война •   •  23996 просмотра
Премьер-министр Молдовы: Россия не может открыто напасть из-за сопротивления Украины, зато ведет гибридную войну

ИИ научился предсказывать симпатию на первом свидании

Алгоритм искусственного интеллекта, разработанный американскими учеными, может предсказать симпатию между двумя людьми на первом свидании, анализируя их пульс, дыхание и потоотделение во время разговора.

Общество •   •  17714 просмотра
ИИ научился предсказывать симпатию на первом свидании