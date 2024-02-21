На фронте за сутки произошло 66 боевых столкновений - Генштаб

За прошедшие сутки произошло 66 боевых столкновений на передовой. В общем враг нанес 5 ракетных и 125 авиационных ударов, совершил 124 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Об этом сообщил в утренней сводке Генштаб, передает УНН.

Детали

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении враг совершил 2 безуспешные попытки наступления в районе Синьковки Харьковской области.

На Лиманском направлении противник 8 раз атаковал наши подразделения вблизи Белогоровки Луганской области и Тернов, Выемки Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражено 2 атаки противника возле Ивановского Донецкой области.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 13 атак врага в районах населенных пунктов Степное, Ласточкино, Северное, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага неподалеку Георгиевки, Победы, Новомихайловки Донецкой области. Здесь оккупанты совершили 20 попыток прорвать оборону наших войск.

На Новопавловском направлении враг 7 раз пытался улучшить свое тактическое положение южнее Пречистовки и Золотой Нивы Донецкой области.

На Запорожском направлении Силами обороны отражено 7 атак противника возле Малой Токмачки и Роботино Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении украинские воины в дальнейшем продолжают удержание позиций и отражение штурмов оккупационных войск. Так, за прошедшие сутки противник совершил 1 безуспешный штурм.

Авиация Сил обороны нанесла 15 ударов по оккупантам - Генштаб