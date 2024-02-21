Авиация Сил обороны нанесла 15 ударов по оккупантам - Генштаб

Украина стремится расширить "дроновую коалицию" с союзниками и привлечь туда 20 стран

Украина стремится расширить свою коалицию военных беспилотников с союзниками до более чем 20 стран, чтобы поставлять больше беспилотников, сотрудничать в области технологий и укреплять свои вооруженные силы против меняющейся тактики противника.