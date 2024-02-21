Воздушные Силы сбили 13 из 19 шахедов и ракету Х-59

В ночь на 21 февраля Воздушные Силы ВСУ уничтожили 13 ударных дронов врага в пределах Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областей и крылатую ракету. Об этом сообщили в Воздушных Силах ВСУ, передает УНН.

Детали

Отмечается, что оккупанты атаковали:

зенитной управляемой ракетой С-300 (Ростовская обл.),

управляемой авиационной ракетой Х-59 (Белгородская обл.),

4-мя крылатыми ракетами Х-22 (Ростовская обл.),

19-ю ударными беспилотниками типа "Shahed" (Приморско-Ахтарск - рф.).

В результате боевой работы уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59 на Полтавщине и 13 из 19-ти "шахедов" в пределах Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областей.

Часть из шести непораженных вражеских БпЛА - не достигла своих целей.

К отражению воздушного нападения привлечены зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.

россия ночью атаковала ракетами и дронами: Воздушные Силы сбили все запущенные 23 "шахеда"