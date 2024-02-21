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Воздушные Силы сбили 13 из 19 шахедов и ракету Х-59

Воздушные Силы сбили 13 из 19 шахедов и ракету Х-59

Киев  •  УНН

21 февраля 2024, 05:12  •  9265 просмотра

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Украинские Воздушные силы уничтожили 13 из 19 ударных беспилотников "Шахид" и ракету Х-59, запущенную с территории России во время атак в нескольких регионах Украины в ночь на 21 февраля.

В ночь на 21 февраля Воздушные Силы ВСУ уничтожили 13 ударных дронов врага в пределах Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областей и крылатую ракету. Об этом сообщили в Воздушных Силах ВСУ, передает УНН.

Детали

Отмечается, что оккупанты атаковали:

  • зенитной управляемой ракетой С-300 (Ростовская обл.), 
  • управляемой авиационной ракетой  Х-59 (Белгородская обл.), 
  • 4-мя крылатыми ракетами  Х-22 (Ростовская обл.),
  • 19-ю ударными беспилотниками типа  "Shahed" (Приморско-Ахтарск - рф.).

В результате боевой работы уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59 на Полтавщине и 13 из 19-ти "шахедов" в пределах Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областей.

Часть из шести непораженных вражеских БпЛА - не достигла своих целей.

К отражению воздушного нападения привлечены зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.

россия ночью атаковала ракетами и дронами: Воздушные Силы сбили все запущенные 23 "шахеда"20 февраля 2024, 05:50 • 28186 просмотров

Лилия Подоляк

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Повітряні Сили збили 13 із 19 шахедів та ракету Х-59
Air Force shoots down 13 out of 19 shaheeds and an X-59 missile
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Воздушные Силы сбили 13 из 19 шахедов и ракету Х-59

Украинские Воздушные силы уничтожили 13 из 19 ударных беспилотников "Шахид" и ракету Х-59, запущенную с территории России во время атак в нескольких регионах Украины в ночь на 21 февраля.

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