Воздушные Силы сбили 13 из 19 шахедов и ракету Х-59
Киев • УНН
Украинские Воздушные силы уничтожили 13 из 19 ударных беспилотников "Шахид" и ракету Х-59, запущенную с территории России во время атак в нескольких регионах Украины в ночь на 21 февраля.
В ночь на 21 февраля Воздушные Силы ВСУ уничтожили 13 ударных дронов врага в пределах Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областей и крылатую ракету. Об этом сообщили в Воздушных Силах ВСУ, передает УНН.
Детали
Отмечается, что оккупанты атаковали:
- зенитной управляемой ракетой С-300 (Ростовская обл.),
- управляемой авиационной ракетой Х-59 (Белгородская обл.),
- 4-мя крылатыми ракетами Х-22 (Ростовская обл.),
- 19-ю ударными беспилотниками типа "Shahed" (Приморско-Ахтарск - рф.).
В результате боевой работы уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59 на Полтавщине и 13 из 19-ти "шахедов" в пределах Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областей.
Часть из шести непораженных вражеских БпЛА - не достигла своих целей.
К отражению воздушного нападения привлечены зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.
россия ночью атаковала ракетами и дронами: Воздушные Силы сбили все запущенные 23 "шахеда"20 февраля 2024, 05:50 • 28186 просмотров
Воздушные Силы сбили 13 из 19 шахедов и ракету Х-59
Украинские Воздушные силы уничтожили 13 из 19 ударных беспилотников "Шахид" и ракету Х-59, запущенную с территории России во время атак в нескольких регионах Украины в ночь на 21 февраля.
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