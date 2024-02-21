Повітряні Сили збили 13 із 19 шахедів та ракету Х-59
Київ • УНН
Українські Повітряні сили знищили 13 з 19 ударних безпілотників "Шахід" та ракету Х-59, запущену з території Росії під час атак у кількох регіонах України в ніч на 21 лютого.
У ніч на 21 лютого Повітряні Сили ЗСУ знищили 13 ударних дронів ворога у межах Харківської, Дніпропетровської, Запорізької та Донецької областей та крилату ракету. Про це повідомили у Повітряних Силах ЗСУ, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що окупанти атакували:
- зенітною керованою ракетою С-300 (Ростовська обл.),
- керованою авіаційною ракетою Х-59 (Бєлгородська обл.),
- 4-ма крилатими ракетами Х-22 (Ростовська обл.),
- 19-ма ударними безпілотниками типу «Shahed» (Приморсько-Ахтарськ – рф.).
В результаті бойової роботи знищено керовану авіаційну ракету Х-59 на Полтавщині та 13 із 19-ти "шахедів" у межах Харківської, Дніпропетровської, Запорізької та Донецької областей.
Частина із шести не уражених ворожих БпЛА – не досягла своїх цілей.
До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.
росія вночі атакувала ракетами і дронами: Повітряні Сили збили усі запущені 23 "шахеди"20.02.24, 07:50 • 31948 переглядiв