Авіація Сил оборони завдала 15 ударів по окупантах – Генштаб
Київ • УНН
У Генштабі повідомили, що українська авіація завдала 15 ударів по російських військах, вразивши 10 місць зосередження особового складу та 5 зенітних установок, а ракетні війська завдали ударів по 9 місцях зосередження, складу пального та 12 артилерійським позиціям.
Упродовж доби авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу та 5 зенітно-ракетних комплексах противника. Про це повідомив у ранковому зведенні Генштаб, передає УНН.
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Також підрозділами ракетних військ завдано ударів по:
- 9 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки,
- 1 складу паливно-мастильних матеріалів,
- 12 артилерійських засобах противника.
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