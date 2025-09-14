$41.310.00
Ексклюзив
14 вересня, 13:13 • 11274 перегляди
Дрони ГУР атакували провідне військове хімічне виробництво у пермському краї рфPhoto
14 вересня, 09:08 • 23656 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ключового російського нафтопереробного заводу
Ексклюзив
13 вересня, 14:03 • 53901 перегляди
Вбивство кота біля супермаркету під Києвом: поліція затребувала запис з відеокамери
Ексклюзив
13 вересня, 10:21 • 88835 перегляди
На Сумщині попереджено замовне вбивство
12 вересня, 19:25 • 74272 перегляди
Не гірше ніж Patriot: Зеленський порівняв Келлога із ППО
12 вересня, 17:47 • 79069 перегляди
Сили оборони повністю зірвали наступальну операцію на Суми - Зеленський
12 вересня, 17:37 • 43258 перегляди
НАТО запускає операцію "Східний вартовий" у відповідь на атаку російських дронів на Польщу
12 вересня, 14:30 • 78801 перегляди
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день
12 вересня, 14:01 • 71295 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo
Ексклюзив
12 вересня, 11:55 • 40162 перегляди
В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя: нардеп Шуляк розповіла, що зміниться
На фронті за добу відбулося 173 бойові зіткнення, 39 атак на Покровському напрямку - Генштаб

Київ • УНН

 • 48 перегляди

За добу 14 вересня на фронті відбулося 173 бойові зіткнення, росіяни завдали один ракетний та 52 авіаційні удари. На Покровському напрямку відбулося 39 атак, 38 з яких відбито, втрати окупантів склали 128 осіб.

На фронті за добу відбулося 173 бойові зіткнення, 39 атак на Покровському напрямку - Генштаб

З добу 14 вересня на фронті відбулося 173 бойові зіткнення. Про це повідомляє УНН із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

Деталі

Зазначається, що держава-терорист завдала один ракетний та 52 авіаційні удари, застосувала чотири ракети та скинула 73 керовані бомби.

Окрім того, загарбники залучили для ураження 2 115 дронів-камікадзе та здійснили 3 530 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів

- розповіли у Генштабі.

Ситуація по напрямках

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках відбулося вісім бойових зіткнень з російськими загарбниками. Ворог завдав сім авіаударів, скинув 15 керованих бомб, здійснив 110 обстрілів, зокрема один — із реактивних систем залпового вогню.

Сьогодні ворог вісім разів атакував на Південно–Слобожанському напрямку поблизу Вовчанська та в напрямку Одрадного. Дотепер триває три бойові зіткнення.

Вісім разів агресор намагався йти вперед на наші позиції на Куп’янському напрямку в районах населених пунктів Нова Кругляківка, Кіндрашівка, Куп’янськ та Степова Новоселівка. Три ворожі атаки тривають до цього часу.

На Лиманському напрямку за сьогодні українські захисники відбивали 30 російських атак, 11 із яких тривають дотепер. Ворог наступав у напрямку Ставків та поблизу населених пунктів Шандриголове, Дерилове, Колодязі, Торське.

На Сіверському напрямку українські воїни відбили вісім ворожих атак. Підрозділи окупантів намагалися просунутися в районах Серебрянки, Григорівки, Дронівки, Виїмки та Федорівки. Одне бойове зіткнення триває.

Війна рф проти України показала, що весь Євросоюз має готуватися до оборони - президент Литви10.09.25, 01:21 • 4596 переглядiв

На Краматорському напрямку відбулося сім бойових зіткнень із противником у районах Ступочок та Олександро-Шультиного; досі тривають бої у двох локаціях.

На Торецькому напрямку наші війська сьогодні відбивали сім ворожих атак у районах Плещіївки, Катеринівки та Степанівки. Три бойові зіткнення тривають дотепер.

На Покровському напрямку впродовж цієї доби агресор 39 разів атакував наші позиції в районах населених пунктів Федорівка, Никанорівка, Мирноград, Родинське, Сухецьке, Промінь, Лисівка, Удачне, Новопідгородне, Молодецьке, Новоукраїнка, Філія, Дачне, Новоіванівка та в бік Новопавлівки. Стримуючи ворожий натиск, українські захисники відбили 38 атак, один бій триває.

За попередніми підрахунками, сьогодні на Покровському напрямку окупанти втратили 128 осіб убитими та пораненими. Наші воїни знищили п’ять одиниць автомобільної техніки та 18 безпілотних літальних апаратів; уразили одну реактивну систему залпового вогню та одну гармату

- йдеться у зведенні.

На Новопавлівському напрямку наші оборонці вже відбили 25 ворожих атак поблизу населених пунктів Маліївка, Толстой, Олександроград, Тернове, Березове, Темирівка, Комишуваха, Ольгівське. Ще сім бойових зіткнень досі тривають.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбили ворожу атаку поблизу Полтавки. Авіаційних ударів зазнали населені пункти Білогір’я та Залізничне.

На Оріхівському напрямку противник двічі наступав поблизу Новоандріївки та Степногірська.

На Придніпровському напрямку українські захисники відбили п’ять штурмових дій окупантів. Авіація загарбника завдала удару некерованими авіаційними ракетами по Ольгівці.

Нагадаємо

За добу 13 вересня російські війська втратили 880 солдатів та 42 артсистеми. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.09.25 становлять 1094610 осіб.

Кая Каллас прогнозує щонайменше ще два роки війни в Україні11.09.25, 17:33 • 36050 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Війна в Україні
Державний кордон України
Генеральний штаб Збройних сил України
Україна