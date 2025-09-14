На фронте за сутки произошло 173 боевых столкновения, 39 атак на Покровском направлении - Генштаб

За сутки 14 сентября на фронте произошло 173 боевых столкновения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Отмечается, что государство-террорист нанесло один ракетный и 52 авиационных удара, применило четыре ракеты и сбросило 73 управляемые бомбы.

Кроме того, захватчики привлекли для поражения 2 115 дронов-камикадзе и совершили 3 530 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов - рассказали в Генштабе.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло восемь боевых столкновений с российскими захватчиками. Враг нанес семь авиаударов, сбросил 15 управляемых бомб, совершил 110 обстрелов, в том числе один — из реактивных систем залпового огня.

Сегодня враг восемь раз атаковал на Южно-Слобожанском направлении вблизи Волчанска и в направлении Отрадного. До сих пор продолжается три боевых столкновения.

Восемь раз агрессор пытался идти вперед на наши позиции на Купянском направлении в районах населенных пунктов Новая Кругляковка, Кондрашовка, Купянск и Степная Новоселовка. Три вражеские атаки продолжаются до сих пор.

На Лиманском направлении за сегодня украинские защитники отбивали 30 российских атак, 11 из которых продолжаются до сих пор. Враг наступал в направлении Ставков и вблизи населенных пунктов Шандриголово, Дерилово, Колодези, Торское.

На Северском направлении украинские воины отбили восемь вражеских атак. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в районах Серебрянки, Григоровки, Дроновки, Выемки и Федоровки. Одно боевое столкновение продолжается.

На Краматорском направлении произошло семь боевых столкновений с противником в районах Ступочек и Александро-Шультино; до сих пор продолжаются бои в двух локациях.

На Торецком направлении наши войска сегодня отбивали семь вражеских атак в районах Плещеевки, Катериновки и Степановки. Три боевых столкновения продолжаются до сих пор.

На Покровском направлении в течение этих суток агрессор 39 раз атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Федоровка, Никаноровка, Мирноград, Родинское, Сухецкое, Проминь, Лысовка, Удачное, Новоподгородное, Молодецкое, Новоукраинка, Филиал, Дачное, Новоивановка и в сторону Новопавловки. Сдерживая вражеский натиск, украинские защитники отбили 38 атак, один бой продолжается.

По предварительным подсчетам, сегодня на Покровском направлении оккупанты потеряли 128 человек убитыми и ранеными. Наши воины уничтожили пять единиц автомобильной техники и 18 беспилотных летательных аппаратов; поразили одну реактивную систему залпового огня и одну пушку - говорится в сводке.

На Новопавловском направлении наши защитники уже отбили 25 вражеских атак вблизи населенных пунктов Малиевка, Толстой, Александроград, Терновое, Березовое, Темировка, Камышеваха, Ольговское. Еще семь боевых столкновений до сих пор продолжаются.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отбили вражескую атаку вблизи Полтавки. Авиационным ударам подверглись населенные пункты Белогорье и Зализничное.

На Ореховском направлении противник дважды наступал вблизи Новоандреевки и Степногорска.

На Приднепровском направлении украинские защитники отбили пять штурмовых действий оккупантов. Авиация захватчика нанесла удар неуправляемыми авиационными ракетами по Ольговке.

За сутки 13 сентября российские войска потеряли 880 солдат и 42 артсистемы. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.09.25 составляют 1094610 человек.

