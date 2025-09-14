На фронте за сутки произошло 173 боевых столкновения, 39 атак на Покровском направлении - Генштаб

$41.310.00
Эксклюзив
14 сентября, 13:13 • 11236 просмотра
Дроны ГУР атаковали ведущее военное химическое производство в пермском крае рфPhoto
14 сентября, 09:08 • 23562 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ключевого российского нефтеперерабатывающего завода
Эксклюзив
13 сентября, 14:03 • 53837 просмотра
Убийство кота возле супермаркета под Киевом: полиция затребовала запись с видеокамеры
Эксклюзив
13 сентября, 10:21 • 88771 просмотра
На Сумщине предотвращено заказное убийство
12 сентября, 19:25 • 74222 просмотра
Не хуже, чем Patriot: Зеленский сравнил Келлога с ПВО
12 сентября, 17:47 • 79050 просмотра
Силы обороны полностью сорвали наступательную операцию на Сумы - Зеленский
12 сентября, 17:37 • 43243 просмотра
НАТО запускает операцию "Восточный страж" в ответ на атаку российских дронов на Польшу
12 сентября, 14:30 • 78780 просмотра
Праздник Воздвижения Креста Господня 14 сентября: что нельзя делать в этот день
12 сентября, 14:01 • 71286 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo
Эксклюзив
12 сентября, 11:55 • 40160 просмотра
В Украине стартовал механизм компенсации для ВПЛ в рамках программы єОселя: нардеп Шуляк рассказала, что изменится
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

В Румынии установили мировой рекорд, создав стол длиной 2,7 км 14 сентября, 09:45 • 15067 просмотра
Будет ли отключен мобильный интернет во время атаки дронов: уточнение от Генштаба 14 сентября, 10:26 • 17957 просмотра
Эстония подтвердила помощь Украине на 2026 год: более 100 миллионов евро 14 сентября, 12:36 • 6312 просмотра
Стубб и Джонсон обменялись резкими репликами во время конференции в Киеве 14 сентября, 12:59 • 18433 просмотра
Андрей Билецкий: россия продолжает воровать наши технологические решения и масштабировать их 17:11 • 5610 просмотра
День украинского кино: интересные факты и популярные фильмы 13 сентября, 07:00 • 82376 просмотра
Инвестиции в человеческий капитал: как международные компании обучают украинских врачей 12 сентября, 17:22 • 54855 просмотра
Миф о "лишних аптеках": почему Украине не стоит сокращать сеть аптек 12 сентября, 15:32 • 52743 просмотра
Праздник Воздвижения Креста Господня 14 сентября: что нельзя делать в этот день 12 сентября, 14:30 • 78780 просмотра
Блестящие инвестиции: стоит ли хранить деньги в драгоценных камнях 12 сентября, 14:26 • 49957 просмотра
В Румынии установили мировой рекорд, создав стол длиной 2,7 км 14 сентября, 09:45 • 15145 просмотра
Экс-жена Розового ответила на обвинения по поводу средств на его реабилитацию 13 сентября, 14:46 • 23343 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходные 12 сентября, 14:01 • 71286 просмотра
Шон Уайт и Нина Добрев разорвали помолвку после пяти лет отношений 11 сентября, 14:57 • 55911 просмотра
Осеннее тепло в чашке: 5 напитков для уютных вечеров 11 сентября, 11:11 • 104270 просмотра
На фронте за сутки произошло 173 боевых столкновения, 39 атак на Покровском направлении - Генштаб

Киев • УНН

 • 24 просмотра

За сутки 14 сентября на фронте произошло 173 боевых столкновения, россияне нанесли один ракетный и 52 авиационных удара. На Покровском направлении произошло 39 атак, 38 из которых отбиты, потери оккупантов составили 128 человек.

На фронте за сутки произошло 173 боевых столкновения, 39 атак на Покровском направлении - Генштаб

За сутки 14 сентября на фронте произошло 173 боевых столкновения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Детали

Отмечается, что государство-террорист нанесло один ракетный и 52 авиационных удара, применило четыре ракеты и сбросило 73 управляемые бомбы.

Кроме того, захватчики привлекли для поражения 2 115 дронов-камикадзе и совершили 3 530 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов

- рассказали в Генштабе.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло восемь боевых столкновений с российскими захватчиками. Враг нанес семь авиаударов, сбросил 15 управляемых бомб, совершил 110 обстрелов, в том числе один — из реактивных систем залпового огня.

Сегодня враг восемь раз атаковал на Южно-Слобожанском направлении вблизи Волчанска и в направлении Отрадного. До сих пор продолжается три боевых столкновения.

Восемь раз агрессор пытался идти вперед на наши позиции на Купянском направлении в районах населенных пунктов Новая Кругляковка, Кондрашовка, Купянск и Степная Новоселовка. Три вражеские атаки продолжаются до сих пор.

На Лиманском направлении за сегодня украинские защитники отбивали 30 российских атак, 11 из которых продолжаются до сих пор. Враг наступал в направлении Ставков и вблизи населенных пунктов Шандриголово, Дерилово, Колодези, Торское.

На Северском направлении украинские воины отбили восемь вражеских атак. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в районах Серебрянки, Григоровки, Дроновки, Выемки и Федоровки. Одно боевое столкновение продолжается.

Война РФ против Украины показала, что весь Евросоюз должен готовиться к обороне – президент Литвы10.09.25, 01:21 • 4596 просмотров

На Краматорском направлении произошло семь боевых столкновений с противником в районах Ступочек и Александро-Шультино; до сих пор продолжаются бои в двух локациях.

На Торецком направлении наши войска сегодня отбивали семь вражеских атак в районах Плещеевки, Катериновки и Степановки. Три боевых столкновения продолжаются до сих пор.

На Покровском направлении в течение этих суток агрессор 39 раз атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Федоровка, Никаноровка, Мирноград, Родинское, Сухецкое, Проминь, Лысовка, Удачное, Новоподгородное, Молодецкое, Новоукраинка, Филиал, Дачное, Новоивановка и в сторону Новопавловки. Сдерживая вражеский натиск, украинские защитники отбили 38 атак, один бой продолжается.

По предварительным подсчетам, сегодня на Покровском направлении оккупанты потеряли 128 человек убитыми и ранеными. Наши воины уничтожили пять единиц автомобильной техники и 18 беспилотных летательных аппаратов; поразили одну реактивную систему залпового огня и одну пушку

- говорится в сводке.

На Новопавловском направлении наши защитники уже отбили 25 вражеских атак вблизи населенных пунктов Малиевка, Толстой, Александроград, Терновое, Березовое, Темировка, Камышеваха, Ольговское. Еще семь боевых столкновений до сих пор продолжаются.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отбили вражескую атаку вблизи Полтавки. Авиационным ударам подверглись населенные пункты Белогорье и Зализничное.

На Ореховском направлении противник дважды наступал вблизи Новоандреевки и Степногорска.

На Приднепровском направлении украинские защитники отбили пять штурмовых действий оккупантов. Авиация захватчика нанесла удар неуправляемыми авиационными ракетами по Ольговке.

Напомним

За сутки 13 сентября российские войска потеряли 880 солдат и 42 артсистемы. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.09.25 составляют 1094610 человек.

Кая Каллас прогнозирует как минимум еще два года войны в Украине11.09.25, 17:33 • 36047 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Война в Украине
Государственная граница Украины
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Украина