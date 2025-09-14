Сотні загиблих, три танки та десятки артсистем: Генштаб підсумував втрати ворога за добу

$41.310.10
Ексклюзив
13 вересня, 14:03
Вбивство кота біля супермаркету під Києвом: поліція затребувала запис з відеокамери
Ексклюзив
13 вересня, 10:21
На Сумщині попереджено замовне вбивство
13 вересня, 07:00
День українського кіно: цікаві факти та популярні фільмиPhotoVideo
12 вересня, 19:25
Не гірше ніж Patriot: Зеленський порівняв Келлога із ППО
12 вересня, 17:47
Сили оборони повністю зірвали наступальну операцію на Суми - Зеленський
12 вересня, 17:37
НАТО запускає операцію "Східний вартовий" у відповідь на атаку російських дронів на Польщу
12 вересня, 14:30
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день
12 вересня, 14:01
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo
Ексклюзив
12 вересня, 11:55
В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя: нардеп Шуляк розповіла, що зміниться
Ексклюзив
12 вересня, 10:50
Відвантаження нафти призупинено: дрони СБУ уразили ключовий експортний хаб рф - порт приморськPhoto
Спецпредставник президента США Келлог дав пораду путіну: про що йдеться13 вересня, 19:18
"Мають наочно бачити": керівник КМВА з радниками безпеки країн ЄС вшанували пам'ять жертв російського удару по ДарниціPhoto13 вересня, 19:47
У Польщі пошкодили дах та зрізали хрест з купола Української Греко-Katolikus церкви13 вересня, 22:20
Українські удари по російських НПЗ не мають підтримки Заходу - Bloomberg00:23
"Нагадує 1938 рік": Кая Каллас змоделювала майбутнє Європи в разі поразки України02:31
День українського кіно: цікаві факти та популярні фільмиPhotoVideo13 вересня, 07:00
Інвестиції в людський капітал: як міжнародні компанії навчають українських лікарів12 вересня, 17:22
Міф про "зайві аптеки": чому Україні не варто скорочувати мережу аптек12 вересня, 15:32
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день12 вересня, 14:30
Блискучі інвестиції: чи варто зберігати гроші у дорогоцінному камінні12 вересня, 14:26
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Кіт Келлог
Марк Рютте
Марко Рубіо
Україна
Польща
Сполучені Штати Америки
Європа
Державний кордон України
Ексдружина Розового відповіла на закиди щодо коштів на його реабілітаціюVideo13 вересня, 14:46
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo12 вересня, 14:01
Шон Вайт і Ніна Добрев розірвали заручини після п'яти років стосунків11 вересня, 14:57
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорівPhoto11 вересня, 11:11
Тelegraph: принц Гаррі вперше за майже 2 роки зустрівся з батьком - королем Чарльзом11 вересня, 07:32
Bild
Іскандер (ОТРК)
Facebook
YouTube
E-6 Mercury

Сотні загиблих, три танки та десятки артсистем: Генштаб підсумував втрати ворога за добу

Київ • УНН

 • 60 перегляди

За добу 13 вересня російські війська втратили 880 солдатів та 42 артсистеми. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.09.25 становлять 1094610 осіб.

Сотні загиблих, три танки та десятки артсистем: Генштаб підсумував втрати ворога за добу

За добу 13 вересня російські війська втратили на війні з Україною 880 солдатів та 42 артсистеми. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.09.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ 1094610 (+880) осіб ліквідовано
    • танків ‒ 11184 (+3)
      • бойових броньованих машин ‒ 23267 (0)
        • артилерійських систем ‒ 32749 (+42)
          • РСЗВ ‒ 1487 (+1)
            • засоби ППО ‒ 1217 (0)
              • літаків ‒ 422 (0)
                • гелікоптерів ‒ 341 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 59086 (+261)
                    • крилаті ракети ‒ 3718 (0)
                      • кораблі / катери ‒ 28 (0)
                        • підводні човни ‒ 1 (0)
                          • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 61614 (+102)
                            • спеціальна техніка ‒ 3964 (0)

                              Дані уточнюються.

                              Нагадаємо

                              Президент України Володимир Зеленський заявив, що мета путіна – повна окупація України.

                              Кожен, хто прагне завершення цієї війни, має зробити те, що треба для зупинки російської машини війни – Зеленський13.09.25, 21:51

                              Вадим Хлюдзинський

                              Війна в Україні
                              Володимир Путін
                              Генеральний штаб Збройних сил України
                              Володимир Зеленський
                              Україна