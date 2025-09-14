Сотні загиблих, три танки та десятки артсистем: Генштаб підсумував втрати ворога за добу
Київ • УНН
За добу 13 вересня російські війська втратили 880 солдатів та 42 артсистеми. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.09.25 становлять 1094610 осіб.
За добу 13 вересня російські війська втратили на війні з Україною 880 солдатів та 42 артсистеми. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.
Деталі
Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.09.25 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ 1094610 (+880) осіб ліквідовано
- танків ‒ 11184 (+3)
- бойових броньованих машин ‒ 23267 (0)
- артилерійських систем ‒ 32749 (+42)
- РСЗВ ‒ 1487 (+1)
- засоби ППО ‒ 1217 (0)
- літаків ‒ 422 (0)
- гелікоптерів ‒ 341 (0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 59086 (+261)
- крилаті ракети ‒ 3718 (0)
- кораблі / катери ‒ 28 (0)
- підводні човни ‒ 1 (0)
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 61614 (+102)
- спеціальна техніка ‒ 3964 (0)
Дані уточнюються.
