Сотни погибших, три танка и десятки артсистем: Генштаб подвел итоги потерь врага за сутки

За сутки 13 сентября российские войска потеряли на войне с Украиной 880 солдат и 42 артсистемы. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.09.25 ориентировочно составляют:

личного состава ‒ 1094610 (+880) человек ликвидировано

танков ‒ 11184 (+3)

боевых бронированных машин ‒ 23267 (0)

артиллерийских систем ‒ 32749 (+42)

РСЗО ‒ 1487 (+1)

средства ПВО ‒ 1217 (0)

самолетов ‒ 422 (0)

вертолетов ‒ 341 (0)

БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 59086 (+261)

крылатые ракеты ‒ 3718 (0)

корабли / катера ‒ 28 (0)

подводные лодки ‒ 1 (0)

автомобильной техники и автоцистерн ‒ 61614 (+102)

специальная техника ‒ 3964 (0)

Данные уточняются.

