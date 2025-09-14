Сотни погибших, три танка и десятки артсистем: Генштаб подвел итоги потерь врага за сутки
Киев • УНН
За сутки 13 сентября российские войска потеряли 880 солдат и 42 артсистемы. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.09.25 составляют 1094610 человек.
За сутки 13 сентября российские войска потеряли на войне с Украиной 880 солдат и 42 артсистемы. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.
Детали
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.09.25 ориентировочно составляют:
- личного состава ‒ 1094610 (+880) человек ликвидировано
- танков ‒ 11184 (+3)
- боевых бронированных машин ‒ 23267 (0)
- артиллерийских систем ‒ 32749 (+42)
- РСЗО ‒ 1487 (+1)
- средства ПВО ‒ 1217 (0)
- самолетов ‒ 422 (0)
- вертолетов ‒ 341 (0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 59086 (+261)
- крылатые ракеты ‒ 3718 (0)
- корабли / катера ‒ 28 (0)
- подводные лодки ‒ 1 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 61614 (+102)
- специальная техника ‒ 3964 (0)
Данные уточняются.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что цель путина – полная оккупация Украины.
