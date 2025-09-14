Сотни погибших, три танка и десятки артсистем: Генштаб подвел итоги потерь врага за сутки

$41.310.10
Эксклюзив
13 сентября, 14:03 • 26037 просмотра
Убийство кота возле супермаркета под Киевом: полиция затребовала запись с видеокамеры
Эксклюзив
13 сентября, 10:21 • 56452 просмотра
На Сумщине предотвращено заказное убийство
13 сентября, 07:00 • 60239 просмотра
День украинского кино: интересные факты и популярные фильмыPhotoVideo
12 сентября, 19:25 • 51948 просмотра
Не хуже, чем Patriot: Зеленский сравнил Келлога с ПВО
12 сентября, 17:47 • 63384 просмотра
Силы обороны полностью сорвали наступательную операцию на Сумы - Зеленский
12 сентября, 17:37 • 37471 просмотра
НАТО запускает операцию "Восточный страж" в ответ на атаку российских дронов на Польшу
12 сентября, 14:30 • 63594 просмотра
Праздник Воздвижения Креста Господня 14 сентября: что нельзя делать в этот день
12 сентября, 14:01 • 61918 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo
Эксклюзив
12 сентября, 11:55 • 38253 просмотра
В Украине стартовал механизм компенсации для ВПЛ в рамках программы єОселя: нардеп Шуляк рассказала, что изменится
Эксклюзив
12 сентября, 10:50 • 37288 просмотра
Отгрузка нефти приостановлена: дроны СБУ поразили ключевой экспортный хаб рф - порт приморскPhoto
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Наши за границей
Новости Мира
Киев
Киевская область
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Эксклюзивы
Популярные новости
Спецпредставитель президента США Келлог дал совет путину: о чем идет речь13 сентября, 19:18 • 4368 просмотра
"Должны наглядно видеть": руководитель КГВА с советниками безопасности стран ЕС почтили память жертв российского удара по ДарницеPhoto13 сентября, 19:47 • 4274 просмотра
В Польше повредили крышу и срезали крест с купола Украинской Греко-Католической церкви13 сентября, 22:20 • 5616 просмотра
Украинские удары по российским НПЗ не имеют поддержки Запада - Bloomberg00:23 • 19436 просмотра
"Напоминает 1938 год": Кая Каллас смоделировала будущее Европы в случае поражения Украины02:31 • 10129 просмотра
День украинского кино: интересные факты и популярные фильмыPhotoVideo13 сентября, 07:00 • 60230 просмотра
Инвестиции в человеческий капитал: как международные компании обучают украинских врачей12 сентября, 17:22 • 39714 просмотра
Миф о "лишних аптеках": почему Украине не стоит сокращать сеть аптек12 сентября, 15:32 • 40268 просмотра
Праздник Воздвижения Креста Господня 14 сентября: что нельзя делать в этот день12 сентября, 14:30 • 63591 просмотра
Блестящие инвестиции: стоит ли хранить деньги в драгоценных камнях12 сентября, 14:26 • 38202 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Кит Келлог
Марк Рютте
Марко Рубио
Актуальные места
Украина
Польша
Соединённые Штаты
Европа
Государственная граница Украины
Экс-жена Розового ответила на обвинения по поводу средств на его реабилитациюVideo13 сентября, 14:46 • 16236 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo12 сентября, 14:01 • 61918 просмотра
Шон Уайт и Нина Добрев разорвали помолвку после пяти лет отношений11 сентября, 14:57 • 49459 просмотра
Осеннее тепло в чашке: 5 напитков для уютных вечеровPhoto11 сентября, 11:11 • 97383 просмотра
Telegraph: принц Гарри впервые почти за 2 года встретился с отцом - королем Чарльзом11 сентября, 07:32 • 57577 просмотра
Бильд
9К720 Искандер
Facebook
YouTube
E-6 Mercury

Сотни погибших, три танка и десятки артсистем: Генштаб подвел итоги потерь врага за сутки

Киев • УНН

 • 220 просмотра

За сутки 13 сентября российские войска потеряли 880 солдат и 42 артсистемы. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.09.25 составляют 1094610 человек.

Сотни погибших, три танка и десятки артсистем: Генштаб подвел итоги потерь врага за сутки

За сутки 13 сентября российские войска потеряли на войне с Украиной 880 солдат и 42 артсистемы. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.09.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава ‒ 1094610 (+880) человек ликвидировано
    • танков ‒ 11184 (+3)
      • боевых бронированных машин ‒ 23267 (0)
        • артиллерийских систем ‒ 32749 (+42)
          • РСЗО ‒ 1487 (+1)
            • средства ПВО ‒ 1217 (0)
              • самолетов ‒ 422 (0)
                • вертолетов ‒ 341 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 59086 (+261)
                    • крылатые ракеты ‒ 3718 (0)
                      • корабли / катера ‒ 28 (0)
                        • подводные лодки ‒ 1 (0)
                          • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 61614 (+102)
                            • специальная техника ‒ 3964 (0)

                              Данные уточняются.

                              Напомним

                              Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что цель путина – полная оккупация Украины.

                              Каждый, кто стремится к завершению этой войны, должен сделать то, что нужно для остановки российской военной машины – Зеленский13.09.25, 21:51 • 3302 просмотра

                              Вадим Хлюдзинский

                              Война в Украине
                              Владимир Путин
                              Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
                              Владимир Зеленский
                              Украина