Ексклюзив
13:30 • 6288 перегляди
Жінки у війську: про службу, втому, материнство й ціну повернення
Ексклюзив
12:32 • 14157 перегляди
Як прибрати живіт та зміцнити тіло вдома - поради тренерки
Ексклюзив
10:22 • 15051 перегляди
Скорочення імпорту пального від європейських країн - чим це загрожує Україні
10:06 • 17742 перегляди
Сили оборони вдарили ракетами ATACMS та SCALP по базі "шахедів" у районі ДАП - Генштаб показав відеоVideo
6 березня, 23:10 • 38279 перегляди
США можуть зняти санкції із російської нафти для стабілізації ринку – Бессент
6 березня, 15:35 • 52439 перегляди
ЄС розглядає фінансову допомогу для відновлення постачання нафти через "Дружбу"
6 березня, 15:23 • 59400 перегляди
росія навесні готує наступ на Донеччині - ЗеленськийVideo
6 березня, 13:05 • 43830 перегляди
Переговори Україна-США-рф тривають, і найближчими тижнями очікується додатковий прогрес - Віткофф
6 березня, 12:50 • 78462 перегляди
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані
6 березня, 12:20 • 29912 перегляди
Уряд взявся за питання підвищення цін на ринку пального - Свириденко назвала кроки
«Калібр» (сімейство ракет)

На фронті відбулося 42 боєзіткнення, найбільше атак на Покровському та Костянтинівському напрямках Генштаб

Київ • УНН

 • 922 перегляди

Від початку доби зафіксовано 42 боєзіткнення, найбільше атак на Покровському та Костянтинівському напрямках. Ворог масовано обстрілює прикордоння.

На фронті відбулося 42 боєзіткнення, найбільше атак на Покровському та Костянтинівському напрямках Генштаб

Від початку доби на фронті зафіксовано 42 бойові зіткнення. Найактивніше ворог атакує на Покровському та Костянтинівському напрямках, також бої тривають на Гуляйпільському та низці інших ділянок фронту. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, пише УНН.

Продовжуються обстріли прикордонних районів. Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти: Безсалівка, Волфине, Вільча, Суходіл, Кучерівка, Кисла Дубина, Бояро–Лежачі, Ходине, Рогізне, Будки, Прогрес, Іскрисківщина, Нововасилівка, Береза

- йдеться у повідомленні.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив 68 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, два з яких – із застосуванням РСЗВ, завдав 3 авіаударів із застосуванням восьми КАБ.

На Південно–Слобожанському напрямку противник тричі атакував у бік населених пунктів Графське, Вільча, Зибине. Одна штурмова дія триває.

На Куп’янському напрямку противник двічі йшов вперед у напрямку Ківшарівки та Новоосинового.

На Лиманському напрямку українські воїни відбивали одну спробу загарбників просунутися в бік Середнього.

На Слов’янському напрямку окупанти тричі намагалися просунутися на позиції наших військ у бік Рай–Олександрівки, Платонівки та Калеників. Одна атака триває.

На Краматорському напрямку агресор атакував у бік Міньківки.

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили дев’ять наступальних дій поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Щербинівки, Іллінівки, Софіївки та Новопавлівки. Один бій триває.

Біля Покровська тривають запеклі бої за Гришине, у селищі залишаються цивільні - ДШВ07.03.26, 16:11 • 1538 переглядiв

На Покровському напрямку з початку доби окупанти 13 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Новий Донбас, Родинське, Новоолександрівка, Котлине, Удачне, Новомиколаївка та Новопідгородне. Два боєзіткнення іще не завершено.

На Олександрівському напрямку ворог тричі наступав у бік Вербового та Новогригорівки. Крім того, Писанці, Покровське та Чорненкове зазнали авіаударів.

На Гуляйпільському напрямку відбулося сім атак у районі Добропілля, Залізничного, Варварівки та Мирного. Ворог завдав авіаударів у районах Світлої Долини, Зеленої Діброви, Копанів, Чарівного та Рівного. Два боєзіткнення тривають.

На Оріхівському напрямку активних наступальних дій ворога не зафіксовано, але райони Веселянки та Малокатеринівки зазнали авіаударів.

На Придніпровському напрямку спроби ворога поліпшити своє становище не спостерігаються.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроби ворога просуватися не фіксуються.

Протягом доби Сили оборони знищили понад 1000 окупантів - Генштаб07.03.26, 07:15 • 3284 перегляди

Ольга Розгон

Війна в Україні
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Державний кордон України
Сумська область
Генеральний штаб Збройних сил України
Україна