На фронте произошло 42 боестолкновения, больше всего атак на Покровском и Константиновском направлениях Генштаб

С начала суток на фронте зафиксировано 42 боевых столкновения. Активнее всего враг атакует на Покровском и Константиновском направлениях, также бои продолжаются на Гуляйпольском и ряде других участков фронта. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, пишет УНН.

Продолжаются обстрелы приграничных районов. Сегодня в Сумской области пострадали населенные пункты: Безсаловка, Волфино, Вильча, Суходол, Кучеровка, Кислая Дубина, Бояро-Лежачи, Ходино, Рогизно, Будки, Прогресс, Искрисковщина, Нововасильевка, Береза - говорится в сообщении.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг совершил 68 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, два из которых – с применением РСЗО, нанес 3 авиаудара с применением восьми КАБ.

На Южно-Слобожанском направлении противник трижды атаковал в сторону населенных пунктов Графское, Вильча, Зыбино. Одно штурмовое действие продолжается.

На Купянском направлении противник дважды шел вперед в направлении Ковшаровки и Новоосинового.

На Лиманском направлении украинские воины отражали одну попытку захватчиков продвинуться в сторону Среднего.

На Славянском направлении оккупанты трижды пытались продвинуться на позиции наших войск в сторону Рай-Александровки, Платоновки и Калеников. Одна атака продолжается.

На Краматорском направлении агрессор атаковал в сторону Миньковки.

На Константиновском направлении захватчики совершили девять наступательных действий вблизи Константиновки, Плещеевки, Щербиновки, Ильиновки, Софиевки и Новопавловки. Один бой продолжается.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 13 раз пытались потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Новый Донбасс, Родинское, Новоалександровка, Котлино, Удачное, Новониколаевка и Новоподгородное. Два боестолкновения еще не завершены.

На Александровском направлении враг трижды наступал в сторону Вербового и Новогригоровки. Кроме того, Писанцы, Покровское и Черненково подверглись авиаударам.

На Гуляйпольском направлении произошло семь атак в районе Доброполья, Зализничного, Варваровки и Мирного. Враг нанес авиаудары в районах Светлой Долины, Зеленой Дибровы, Копаней, Чаривного и Ровного. Два боестолкновения продолжаются.

На Ореховском направлении активных наступательных действий врага не зафиксировано, но районы Веселянки и Малокатериновки подверглись авиаударам.

На Приднепровском направлении попытки врага улучшить свое положение не наблюдаются.

На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не происходит. Попытки врага продвигаться не фиксируются.

