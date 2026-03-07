$43.810.0050.900.00
Эксклюзив
13:30 • 6246 просмотра
Женщины в армии: о службе, усталости, материнстве и цене возвращения
Эксклюзив
12:32 • 14093 просмотра
Как убрать живот и укрепить тело дома - советы тренера
Эксклюзив
10:22 • 15011 просмотра
Сокращение импорта топлива из европейских стран - чем это грозит Украине
10:06 • 17706 просмотра
Силы обороны ударили ракетами ATACMS и SCALP по базе "шахедов" в районе ДАП - Генштаб показал видеоVideo
6 марта, 23:10 • 38250 просмотра
США могут снять санкции с российской нефти для стабилизации рынка – Бессент
6 марта, 15:35 • 52425 просмотра
ЕС рассматривает финансовую помощь для возобновления поставок нефти через "Дружбу"
6 марта, 15:23 • 59392 просмотра
россия весной готовит наступление на Донетчине - ЗеленскийVideo
6 марта, 13:05 • 43827 просмотра
Переговоры Украина-США-рф продолжаются, и в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс - Уиткофф
6 марта, 12:50 • 78436 просмотра
Безумные цены на топливо в Европе - что происходит с рынком из-за войны в Иране
6 марта, 12:20 • 29912 просмотра
Правительство занялось вопросом подорожания на рынке горючего - Свириденко назвала шаги
На фронте произошло 42 боестолкновения, больше всего атак на Покровском и Константиновском направлениях Генштаб

Киев • УНН

 • 894 просмотра

С начала суток зафиксировано 42 боестолкновения, больше всего атак на Покровском и Константиновском направлениях. Враг массированно обстреливает приграничье.

На фронте произошло 42 боестолкновения, больше всего атак на Покровском и Константиновском направлениях Генштаб

С начала суток на фронте зафиксировано 42 боевых столкновения. Активнее всего враг атакует на Покровском и Константиновском направлениях, также бои продолжаются на Гуляйпольском и ряде других участков фронта. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, пишет УНН.

Продолжаются обстрелы приграничных районов. Сегодня в Сумской области пострадали населенные пункты: Безсаловка, Волфино, Вильча, Суходол, Кучеровка, Кислая Дубина, Бояро-Лежачи, Ходино, Рогизно, Будки, Прогресс, Искрисковщина, Нововасильевка, Береза

- говорится в сообщении.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг совершил 68 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, два из которых – с применением РСЗО, нанес 3 авиаудара с применением восьми КАБ.

На Южно-Слобожанском направлении противник трижды атаковал в сторону населенных пунктов Графское, Вильча, Зыбино. Одно штурмовое действие продолжается.

На Купянском направлении противник дважды шел вперед в направлении Ковшаровки и Новоосинового.

На Лиманском направлении украинские воины отражали одну попытку захватчиков продвинуться в сторону Среднего.

На Славянском направлении оккупанты трижды пытались продвинуться на позиции наших войск в сторону Рай-Александровки, Платоновки и Калеников. Одна атака продолжается.

На Краматорском направлении агрессор атаковал в сторону Миньковки.

На Константиновском направлении захватчики совершили девять наступательных действий вблизи Константиновки, Плещеевки, Щербиновки, Ильиновки, Софиевки и Новопавловки. Один бой продолжается.

Возле Покровска продолжаются ожесточенные бои за Гришино, в поселке остаются гражданские — ДШВ

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 13 раз пытались потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Новый Донбасс, Родинское, Новоалександровка, Котлино, Удачное, Новониколаевка и Новоподгородное. Два боестолкновения еще не завершены.

На Александровском направлении враг трижды наступал в сторону Вербового и Новогригоровки. Кроме того, Писанцы, Покровское и Черненково подверглись авиаударам.

На Гуляйпольском направлении произошло семь атак в районе Доброполья, Зализничного, Варваровки и Мирного. Враг нанес авиаудары в районах Светлой Долины, Зеленой Дибровы, Копаней, Чаривного и Ровного. Два боестолкновения продолжаются.

На Ореховском направлении активных наступательных действий врага не зафиксировано, но районы Веселянки и Малокатериновки подверглись авиаударам.

На Приднепровском направлении попытки врага улучшить свое положение не наблюдаются.

На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не происходит. Попытки врага продвигаться не фиксируются.

За сутки Силы обороны уничтожили более 1000 оккупантов - Генштаб

Ольга Розгон

Война в Украине
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Государственная граница Украины
Сумская область
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Украина