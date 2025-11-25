На фронті відбулося 150 бойових зіткнень за добу: Генштаб ЗСУ розповів подробиці

За добу 24 листопада на фронті відбулося 150 бойових зіткнень. Про це повідмляє УНН із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

Деталі

Зазначається, що противник завдав 29 авіаційних ударів, скинув 62 керовані авіабомби.

Крім того, застосував 2683 дронів-камікадзе та здійснив 3150 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ - йдеться у зведенні.

Ситуація по напрямках

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні ворог здійснив три атаки на позиції українських захисників та 155 обстрілів.

На Південно-Слобожанському напрямку противник штурмував позиції наших підрозділів у районі Вовчанська, Синельникового та в напрямку Колодязного. Українські підрозділи відбили п’ять атак.

Три атаки відбили українські захисники на Куп’янському напрямку в районах Піщаного та Петропавлівки.

На Лиманському напрямку українські воїни зупинили 10 атак у районах населених пунктів Шандриголове, Новоселівка, Греківка, Надія, Зарічне та в напрямку Ставків.

На Слов’янському напрямку наші оборонці успішно відбили 11 спроб окупантів просунутися у районах у районах Дронівки, Виїмки, Серебрянки, Сіверська та в напрямку Званівки, Ямполя, Закітного.

На Краматорському напрямку противник наступальних дій не проводив.

росія і тільки росія розпочала війну і саме вона не хоче її завершувати, а путіну байдуже, скільки людей він втратить - Зеленський

На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 19 разів штурмували позиції наших оборонців поблизу Олександро-Шультиного, Іванопілля, Клебан-Бик, Яблунівки, Плещіївки, Полтавки та у бік Костянтинівки, Степанівки й Софіївки. Сили оборони відбили 15 ворожих атак.

На Покровському напрямку ворог здійснив 47 атак. Окупанти намагалися просунутися поблизу населених пунктів Шахове, Нове Шахове, Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Покровськ, Котлине, Новосергіївка, Новоекономічне, Молодецьке, Філія, Дачне.

На цьому напрямку наші воїни ліквідували 50 окупантів та поранили 30; знищили 21 безпілотний літальний апарат та два укриття особового складу; уразили один автомобіль, одну артилерійську систему та 11 укриттів особового складу противника - розповіли у Генштабі.

На Олександрівському напрямку українські підрозділи зупинили 13 атак окупантів у районах населених пунктів Степове, Красногірське, Привільне, Павлівка, Єгорівка, Зелений Гай, Вороне, Соснівка та в напрямку Орестополя. Ворог завдав авіаудару по Великомихайлівці.

На Гуляйпільському напрямку українські оборонці відбили 15 атак окупантів поблизу населених пунктів Зелений Гай, Затишшя, Солодке та у бік Варварівки й Добропілля. Ще одне боєзіткнення триває. Ворожа авіація завдала ударів по населеним пунктам Гуляйполе та Залізничне.

На Оріхівському напрямку Сили оборони відбили одну атаку противника в районі Приморського.

На Придніпровському напрямку дві ворожі атаки в напрямку Антонівського мосту закінчились для окупантів безрезультатно.

Нагадаємо

За минулу добу, 23 листопада російська армія втратила 1190 військових вбитими та пораненими, а також і 564 одиниці військової техніки.

рф дедалі важче забезпечувати стабільний потік контрактників: у розвідці назвали причини та спрогнозували подальші кроки агресора