"Є над чим працювати": Зеленський розкрив деталі переговорів у Женеві щодо мирного плану ТрампаVideo
24 листопада, 16:43 • 22984 перегляди
Свириденко узгодить кандидатури міністрів енергетики та юстиції з депутатами фракції "Слуга народу" - Зеленський
24 листопада, 16:04 • 26462 перегляди
В Україні 25 листопада діятимуть графіки відключень: скільки черг буде без світла
24 листопада, 14:30 • 24763 перегляди
Мирний план після переговорів скоротився з 28 до 19 пунктів - FT
Ексклюзив
24 листопада, 14:00 • 25989 перегляди
Офіс Генпрокурора вимагає від МОЗ позбавити ліцензії скандальну одеську клініку Odrex
Ексклюзив
24 листопада, 13:47 • 37928 перегляди
Передача Україні німецьких Skyranger 35: які задачі здатна виконувати машина PhotoVideo
Ексклюзив
24 листопада, 13:20 • 33504 перегляди
Авіація на межі: без податкових пільг Україна ризикує втратити стратегічну галузь
24 листопада, 13:04 • 17711 перегляди
"Панував абсолютний хаос": WP дізналося про рівень залученості Трампа на тлі переговорів щодо мирного плану
24 листопада, 12:38 • 14560 перегляди
На переговорах ЄС погодилися щодо потреби доопрацювання мирного плану на тлі "неприйнятності" деяких пропозицій - Туск
24 листопада, 12:29 • 12305 перегляди
"Мир в Україні не настане за одну ніч" – німецький канцлер закликав Європу зберегти єдність у підході до мирного плану
На фронті відбулося 150 бойових зіткнень за добу: Генштаб ЗСУ розповів подробиці

Київ • УНН

 • 334 перегляди

За добу 24 листопада на фронті зафіксовано 150 бойових зіткнень, ворог завдав 29 авіаударів. Українські військові відбили численні атаки на різних напрямках, зокрема 47 атак на Покровському напрямку.

На фронті відбулося 150 бойових зіткнень за добу: Генштаб ЗСУ розповів подробиці

За добу 24 листопада на фронті відбулося 150 бойових зіткнень. Про це повідмляє УНН із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

Деталі

Зазначається, що противник завдав 29 авіаційних ударів, скинув 62 керовані авіабомби.

Крім того, застосував 2683 дронів-камікадзе та здійснив 3150 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ

- йдеться у зведенні.

Ситуація по напрямках

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні ворог здійснив три атаки на позиції українських захисників та 155 обстрілів.

На Південно-Слобожанському напрямку противник штурмував позиції наших підрозділів у районі Вовчанська, Синельникового та в напрямку Колодязного. Українські підрозділи відбили п’ять атак.

Три атаки відбили українські захисники на Куп’янському напрямку в районах Піщаного та Петропавлівки.

На Лиманському напрямку українські воїни зупинили 10 атак у районах населених пунктів Шандриголове, Новоселівка, Греківка, Надія, Зарічне та в напрямку Ставків.

На Слов’янському напрямку наші оборонці успішно відбили 11 спроб окупантів просунутися у районах у районах Дронівки, Виїмки, Серебрянки, Сіверська та в напрямку Званівки, Ямполя, Закітного.

На Краматорському напрямку противник наступальних дій не проводив.

росія і тільки росія розпочала війну і саме вона не хоче її завершувати, а путіну байдуже, скільки людей він втратить - Зеленський 23.11.25, 19:19 • 7564 перегляди

На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 19 разів штурмували позиції наших оборонців поблизу Олександро-Шультиного, Іванопілля, Клебан-Бик, Яблунівки, Плещіївки, Полтавки та у бік Костянтинівки, Степанівки й Софіївки. Сили оборони відбили 15 ворожих атак.

На Покровському напрямку ворог здійснив 47 атак. Окупанти намагалися просунутися поблизу населених пунктів Шахове, Нове Шахове, Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Покровськ, Котлине, Новосергіївка, Новоекономічне, Молодецьке, Філія, Дачне.

На цьому напрямку наші воїни ліквідували 50 окупантів та поранили 30; знищили 21 безпілотний літальний апарат та два укриття особового складу; уразили один автомобіль, одну артилерійську систему та 11 укриттів особового складу противника

- розповіли у Генштабі.

На Олександрівському напрямку українські підрозділи зупинили 13 атак окупантів у районах населених пунктів Степове, Красногірське, Привільне, Павлівка, Єгорівка, Зелений Гай, Вороне, Соснівка та в напрямку Орестополя. Ворог завдав авіаудару по Великомихайлівці.

На Гуляйпільському напрямку українські оборонці відбили 15 атак окупантів поблизу населених пунктів Зелений Гай, Затишшя, Солодке та у бік Варварівки й Добропілля. Ще одне боєзіткнення триває. Ворожа авіація завдала ударів по населеним пунктам Гуляйполе та Залізничне.

На Оріхівському напрямку Сили оборони відбили одну атаку противника в районі Приморського.

На Придніпровському напрямку дві ворожі атаки в напрямку Антонівського мосту закінчились для окупантів безрезультатно.

Нагадаємо

За минулу добу, 23 листопада російська армія втратила 1190 військових вбитими та пораненими, а також і 564 одиниці військової техніки.

рф дедалі важче забезпечувати стабільний потік контрактників: у розвідці назвали причини та спрогнозували подальші кроки агресора24.11.25, 16:34 • 10217 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Війна в Україні
Воєнний стан
Війна в Україні
Покровськ
Генеральний штаб Збройних сил України