"Есть над чем работать": Зеленский раскрыл детали переговоров в Женеве по мирному плану ТрампаVideo
24 ноября, 16:43 • 21870 просмотра
Свириденко согласует кандидатуры министров энергетики и юстиции с депутатами фракции "Слуга народа" - Зеленский
24 ноября, 16:04 • 25833 просмотра
В Украине 25 ноября будут действовать графики отключений: сколько очередей будет без света
24 ноября, 14:30 • 24186 просмотра
Мирный план после переговоров сократился с 28 до 19 пунктов - FT
Эксклюзив
24 ноября, 14:00 • 25550 просмотра
Офис Генпрокурора требует от Минздрава лишить лицензии скандальную одесскую клинику Odrex
Эксклюзив
24 ноября, 13:47 • 37468 просмотра
Передача Украине немецких Skyranger 35: какие задачи способна выполнять машинаPhotoVideo
Эксклюзив
24 ноября, 13:20 • 33129 просмотра
Авиация на грани: без налоговых льгот Украина рискует потерять стратегическую отрасль
24 ноября, 13:04 • 17652 просмотра
"Царил абсолютный хаос": WP узнала об уровне вовлеченности Трампа на фоне переговоров по мирному плану
24 ноября, 12:38 • 14525 просмотра
На переговорах ЕС согласились с необходимостью доработки мирного плана на фоне "неприемлемости" некоторых предложений - Туск
24 ноября, 12:29 • 12277 просмотра
«Мир в Украине не наступит за одну ночь» – немецкий канцлер призвал Европу сохранить единство в подходе к мирному плану
публикации
Эксклюзивы
На фронте произошло 150 боевых столкновений за сутки: Генштаб ВСУ рассказал подробности

Киев • УНН

 • 8 просмотра

За сутки 24 ноября на фронте зафиксировано 150 боевых столкновений, враг нанес 29 авиаударов. Украинские военные отбили многочисленные атаки на разных направлениях, в частности 47 атак на Покровском направлении.

На фронте произошло 150 боевых столкновений за сутки: Генштаб ВСУ рассказал подробности

За сутки 24 ноября на фронте произошло 150 боевых столкновений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Детали

Отмечается, что противник нанес 29 авиационных ударов, сбросил 62 управляемые авиабомбы.

Кроме того, применил 2683 дронов-камикадзе и совершил 3150 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск

- говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня враг совершил три атаки на позиции украинских защитников и 155 обстрелов.

На Южно-Слобожанском направлении противник штурмовал позиции наших подразделений в районе Волчанска, Синельниково и в направлении Колодязного. Украинские подразделения отбили пять атак.

Три атаки отбили украинские защитники на Купянском направлении в районах Песчаного и Петропавловки.

На Лиманском направлении украинские воины остановили 10 атак в районах населенных пунктов Шандриголово, Новоселовка, Грековка, Надежда, Заречное и в направлении Ставков.

На Славянском направлении наши защитники успешно отбили 11 попыток оккупантов продвинуться в районах Дроновки, Выемки, Серебрянки, Северска и в направлении Звановки, Ямполя, Закотного.

На Краматорском направлении противник наступательных действий не проводил.

россия и только россия начала войну, и именно она не хочет ее завершать, а путину безразлично, сколько людей он потеряет - Зеленский23.11.25, 19:19 • 7560 просмотров

На Константиновском направлении оккупанты сегодня 19 раз штурмовали позиции наших защитников вблизи Александро-Шультино, Иванополья, Клебан-Быка, Яблоновки, Плещеевки, Полтавки и в сторону Константиновки, Степановки и Софиевки. Силы обороны отбили 15 вражеских атак.

На Покровском направлении враг совершил 47 атак. Оккупанты пытались продвинуться вблизи населенных пунктов Шахово, Новое Шахово, Родинское, Красный Лиман, Мирноград, Покровск, Котлино, Новосергеевка, Новоекономическое, Молодецкое, Филиал, Дачное.

На этом направлении наши воины ликвидировали 50 оккупантов и ранили 30; уничтожили 21 беспилотный летательный аппарат и два укрытия личного состава; поразили один автомобиль, одну артиллерийскую систему и 11 укрытий личного состава противника

- рассказали в Генштабе.

На Александровском направлении украинские подразделения остановили 13 атак оккупантов в районах населенных пунктов Степное, Красногорское, Привольное, Павловка, Егоровка, Зеленый Гай, Вороне, Сосновка и в направлении Орестополя. Враг нанес авиаудар по Великомихайловке.

На Гуляйпольском направлении украинские защитники отбили 15 атак оккупантов вблизи населенных пунктов Зеленый Гай, Затишье, Сладкое и в сторону Варваровки и Доброполья. Еще одно боестолкновение продолжается. Вражеская авиация нанесла удары по населенным пунктам Гуляйполе и Зализничное.

На Ореховском направлении Силы обороны отбили одну атаку противника в районе Приморского.

На Приднепровском направлении две вражеские атаки в направлении Антоновского моста закончились для оккупантов безрезультатно.

Напомним

За минувшие сутки, 23 ноября российская армия потеряла 1190 военных убитыми и ранеными, а также 564 единицы военной техники.

рф все труднее обеспечивать стабильный поток контрактников: в разведке назвали причины и спрогнозировали дальнейшие шаги агрессора24.11.25, 16:34 • 10169 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Война в Украине
Военное положение
Война в Украине
Покровск
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины