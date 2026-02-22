На фронті відбулося 112 бойових зіткнень, ворог застосував 3900 дронів-камікадзе - Генштаб

$43.270.00
50.920.00
ukenru
19:57 • 350 перегляди
В ОП натякнули на необхідності обмежити Telegram після теракту у Львові
19:22 • 2238 перегляди
У Женеві 26 лютого можуть відновитися переговори щодо України - росЗМІ
14:20 • 14424 перегляди
Україна має мобілізувати ще 250 000 людей, щоб змінити ситуацію на фронті - ЗМІ
Ексклюзив
22 лютого, 13:36 • 21908 перегляди
Коридор затемнень, ретроградний Меркурій і емоційно складний для України: гороскоп на 23 лютого - 1 березня
22 лютого, 09:06 • 24551 перегляди
Теракт у Львові 22 лютого - поліція і СБУ затримали підозрювану у злочиніPhoto
22 лютого, 00:48 • 40111 перегляди
Унаслідок теракту у Львові загинула 23-річна працівниця поліції – прокуратураVideo
21 лютого, 23:49 • 48469 перегляди
Мер Львова Садовий назвав вибухи у центрі міста терактом та повідомив про госпіталізацію 14 постраждалихVideo
21 лютого, 22:51 • 39686 перегляди
Українська ракета "Фламінго" могла встановити світовий рекорд дальності ураження під час атаки на Воткінський завод
21 лютого, 17:20 • 64252 перегляди
Орбан проти Мадяра. В Угорщині стартувала напружена виборча кампанія
21 лютого, 13:53 • 67697 перегляди
ЗСУ завдали удару ракетами "Фламінго" по заводу-виробнику "Іскандерів"
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+2°
1.9м/с
86%
750мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Виконавицю теракту у Львові затримали у Самборі під час втечі з областіPhotoVideo22 лютого, 10:36 • 10106 перегляди
Є всі підстави вважати, що теракт у Львові скоєний росією - КлименкоPhoto22 лютого, 12:10 • 6342 перегляди
Удар "Фламінго" по воткінському заводу - знімки показали масштабні руйнування PhotoVideo22 лютого, 12:22 • 18444 перегляди
Теракт у Львові 22 лютого - з'явилось відео закладення вибухівкиPhotoVideo22 лютого, 13:04 • 7372 перегляди
Озброєний чоловік проник у резиденцію Трампа Мар-а-Лаго та був застрелений14:55 • 15442 перегляди
Публікації
Три медичні трагедії і роки боротьби у судах: чи має українських пацієнт право на справедливість20 лютого, 13:32 • 75795 перегляди
Блохи в домі: як дрібна проблема перетворюється на велику загрозу і що з цим робитиPhoto20 лютого, 11:49 • 85444 перегляди
Defence City дає переваги підприємствам ОПК, але потребує гнучкіших умов доступу - експерт
Ексклюзив
20 лютого, 10:00 • 94094 перегляди
Найчуттєвіші і найвразливіші: що потрібно знати про знак зодіаку Риби19 лютого, 14:22 • 106500 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
19 лютого, 13:31 • 144577 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Музикант
Ігор Клименко
Олександр Сирський
Актуальні місця
Україна
Львів
Сполучені Штати Америки
Дніпропетровська область
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
Брітні Спірс опублікувала відверте фото без одягу з відпочинку на пляжіPhoto21 лютого, 15:47 • 35845 перегляди
Зендею помітили з новою обручкою на тлі чуток про таємний шлюб з Томом ГолландомPhoto21 лютого, 08:33 • 38100 перегляди
Ерік Дейн з "Анатомії Грей" дав останню пораду своїм донькам у посмертному інтерв'ю21 лютого, 07:37 • 38590 перегляди
Бойфренд Дженніфер Еністон розкрив секрети здорової комунікації у їхніх стосунках20 лютого, 20:02 • 29982 перегляди
Мел Гібсон після розриву з Розалінд Росс готовий до нових стосунків та народження дітей20 лютого, 19:21 • 32506 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Золото
The Guardian
Дипломатка

На фронті відбулося 112 бойових зіткнень, ворог застосував 3900 дронів-камікадзе - Генштаб

Київ • УНН

 • 28 перегляди

З початку доби на фронті зафіксовано 112 бойових зіткнень. Противник використав 3900 дронів-камікадзе та здійснив 2313 обстрілів.

На фронті відбулося 112 бойових зіткнень, ворог застосував 3900 дронів-камікадзе - Генштаб

З початку доби на фронті відбулося 112 бойових зіткнень. Ворог застосував 3900 дронів-камікадзе та здійснив 2313 обстрілів, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

За уточненою інформацією, противник завдав одного ракетного удару, застосував 50 ракет, провів 66 авіаційних ударів, скинув 152 керовані авіабомби. Крім того, застосував 3900 дронів-камікадзе та здійснив 2313 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ 

- йдеться у зведенні.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося одне боєзіткнення з ворогом. Противник здійснив 68 обстрілів населених пунктів й позицій наших підрозділів, зокрема шість – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник один раз атакував у районі Дворічанського, боєзіткнення триває.

Одну атаку відбили українські захисники на Куп’янському напрямку, у бік Глушківки. 

На Лиманському напрямку українські воїни зупинили шість атак, в районі Дробишевого та у бік Новосергіївки, Олександрівки, Ставків. 

На Слов’янському напрямку наші оборонці відбили чотири спроби окупантів просунутися вперед у районах Платонівки, Закітного. 

На Краматорському напрямку наразі ворожих наступальних дій не зафіксовано. 

На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 13 разів штурмували позиції наших оборонців поблизу Плещіївки, Софіївки та у бік Іллінівки, Костянтинівки, Степанівки. Одне боєзіткнення досі триває.

На Покровському напрямку ворог здійснив 22 атаки. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Родинське, Покровськ, Удачне, Філія та у бік населених пунктів Білицьке, Гришине, Новопідгороднє. 

ЗСУ відмінусували протягом доби 890 окупантів, 9 танків та іншу техніку ворога – Генштаб22.02.26, 07:35 • 4918 переглядiв

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку наші воїни ліквідували 22 окупантів та поранили 19; знищили 77 безпілотних літальних апаратів, одну артилерійську систему, станцію РЕБ, дві одиниці автомобільного транспорту та чотири одиниці спеціальної техніки, також уражено одну артилерійську систему, одну станцію радіоелектронної боротьби, сім одиниць автомобільної техніки та 12 укриттів особового складу противника.

На Олександрівському напрямку українські підрозділи зупинили шість атак окупантів у районах населених пунктів Степове, Калинівське, Тернове та у бік Нового Запоріжжя. Авіаударів зазнали райони населених пунктів Покровське, Просяна.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 24 атаки окупантів – у районах Гуляйполя та у бік Зеленого, Залізничного, Гуляйпільського. Ворожих авіаударів зазнали населені пункти Різдвянка, Копані, Долинка, Терсянка, Зірниця, Воздвижівка, Гуляйпільське, Чарівне, Новомиколаївка, Самійлівка, Любицьке.

На Оріхівському напрямку ворог двічі атакував позиції наших захисників у районах Приморського та Степового. Авіаударів керованими авіабомбами зазнали райони населених пунктів Таврійське, Комишуваха, Веселянка.

На Придніпровському напрямку наразі ворожих наступальних дій не зафіксовано.

Генштаб ЗСУ повідомив про 138 бойових зіткнень протягом минулої доби22.02.26, 08:28 • 4706 переглядiв

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Техніка
Війна в Україні
Сутички
Покровськ
Слов'янськ
Гуляйполе
Україна
Костянтинівка
Краматорськ
Куп'янськ