На фронте произошло 112 боевых столкновений, враг применил 3900 дронов-камикадзе - Генштаб

19:57 • 358 просмотра
В ОП намекнули на необходимость ограничить Telegram после теракта во Львове
19:22 • 2256 просмотра
В Женеве 26 февраля могут возобновиться переговоры по Украине - росСМИ
14:20 • 14433 просмотра
Украина должна мобилизовать еще 250 000 человек, чтобы изменить ситуацию на фронте - СМИ
Эксклюзив
22 февраля, 13:36 • 21917 просмотра
Коридор затмений, ретроградный Меркурий и эмоционально сложный для Украины: гороскоп на 23 февраля - 1 марта
22 февраля, 09:06 • 24556 просмотра
Теракт во Львове 22 февраля - полиция и СБУ задержали подозреваемую в преступленииPhoto
22 февраля, 00:48 • 40114 просмотра
В результате теракта во Львове погибла 23-летняя сотрудница полиции – прокуратураVideo
21 февраля, 23:49 • 48470 просмотра
Мэр Львова Садовый назвал взрывы в центре города терактом и сообщил о госпитализации 14 пострадавшихVideo
21 февраля, 22:51 • 39686 просмотра
Украинская ракета "Фламинго" могла установить мировой рекорд дальности поражения во время атаки на Воткинский завод
21 февраля, 17:20 • 64254 просмотра
Орбан против Мадьяра. В Венгрии стартовала напряженная избирательная кампания
21 февраля, 13:53 • 67699 просмотра
ВСУ нанесли удар ракетами "Фламинго" по заводу-производителю "Искандеров"
Эксклюзивы
Исполнительницу теракта во Львове задержали в Самборе при попытке бегства из области 22 февраля, 10:36
Есть все основания полагать, что теракт во Львове совершен россией - Клименко 22 февраля, 12:10
Удар "Фламинго" по воткинскому заводу - снимки показали масштабные разрушения 22 февраля, 12:22
Теракт во Львове 22 февраля - появилось видео закладки взрывчатки 22 февраля, 13:04
Вооруженный мужчина проник в резиденцию Трампа Мар-а-Лаго и был застрелен 14:55
Три медицинские трагедии и годы борьбы в судах: имеет ли украинский пациент право на справедливость 20 февраля, 13:32
Блохи в доме: как мелкая проблема превращается в большую угрозу и что с этим делать 20 февраля, 11:49
Defence City дает преимущества предприятиям ОПК, но требует более гибких условий доступа - эксперт
Эксклюзив
20 февраля, 10:00 • 94099 просмотра
Самые чувствительные и уязвимые: что нужно знать о знаке зодиака Рыбы 19 февраля, 14:22
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
Эксклюзив
19 февраля, 13:31 • 144582 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Музыкант
Игорь Клименко
Александр Сырский
Украина
Львов
Соединённые Штаты
Днепропетровская область
Государственная граница Украины
Бритни Спирс опубликовала откровенное фото без одежды с отдыха на пляже 21 февраля, 15:47
Зендею заметили с новым кольцом на фоне слухов о тайном браке с Томом Холландом 21 февраля, 08:33
Эрик Дэйн из "Анатомии страсти" дал последний совет своим дочерям в посмертном интервью 21 февраля, 07:37
Бойфренд Дженнифер Энистон раскрыл секреты здоровой коммуникации в их отношениях 20 февраля, 20:02
Мел Гибсон после разрыва с Розалинд Росс готов к новым отношениям и рождению детей 20 февраля, 19:21
Техника
Социальная сеть
Золото
Хранитель
Дипломатка

На фронте произошло 112 боевых столкновений, враг применил 3900 дронов-камикадзе - Генштаб

Киев • УНН

 • 30 просмотра

С начала суток на фронте зафиксировано 112 боевых столкновений. Противник использовал 3900 дронов-камикадзе и совершил 2313 обстрелов.

На фронте произошло 112 боевых столкновений, враг применил 3900 дронов-камикадзе - Генштаб

С начала суток на фронте произошло 112 боевых столкновений. Враг применил 3900 дронов-камикадзе и совершил 2313 обстрелов, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

По уточненной информации, противник нанес один ракетный удар, применил 50 ракет, провел 66 авиационных ударов, сбросил 152 управляемые авиабомбы. Кроме того, применил 3900 дронов-камикадзе и совершил 2313 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск

- говорится в сводке.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло одно боестолкновение с врагом. Противник совершил 68 обстрелов населенных пунктов и позиций наших подразделений, в том числе шесть – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник один раз атаковал в районе Двуречанского, боестолкновение продолжается.

Одну атаку отбили украинские защитники на Купянском направлении, в сторону Глушковки.

На Лиманском направлении украинские воины остановили шесть атак, в районе Дробышево и в сторону Новосергиевки, Александровки, Ставков.

На Славянском направлении наши защитники отбили четыре попытки оккупантов продвинуться вперед в районах Платоновки, Закотного.

На Краматорском направлении пока вражеских наступательных действий не зафиксировано.

На Константиновском направлении оккупанты сегодня 13 раз штурмовали позиции наших защитников вблизи Плещеевки, Софиевки и в сторону Ильиновки, Константиновки, Степановки. Одно боестолкновение до сих пор продолжается.

На Покровском направлении враг совершил 22 атаки. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Родинское, Покровск, Удачное, Филиал и в сторону населенных пунктов Белицкое, Гришино, Новоподгороднее.

ВСУ ликвидировали за сутки 890 оккупантов, 9 танков и другую технику врага – Генштаб 22.02.26, 07:35

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении наши воины ликвидировали 22 оккупантов и ранили 19; уничтожили 77 беспилотных летательных аппаратов, одну артиллерийскую систему, станцию РЭБ, две единицы автомобильного транспорта и четыре единицы специальной техники, также поражена одна артиллерийская система, одна станция радиоэлектронной борьбы, семь единиц автомобильной техники и 12 укрытий личного состава противника.

На Александровском направлении украинские подразделения остановили шесть атак оккупантов в районах населенных пунктов Степное, Калиновское, Терновое и в сторону Нового Запорожья. Авиаударам подверглись районы населенных пунктов Покровское, Просяная.

На Гуляйпольском направлении произошло 24 атаки оккупантов – в районах Гуляйполя и в сторону Зеленого, Железнодорожного, Гуляйпольского. Вражеским авиаударам подверглись населенные пункты Рождественка, Копани, Долинка, Терсянка, Зарница, Воздвиженка, Гуляйпольское, Чаривное, Новониколаевка, Самойловка, Любицкое.

На Ореховском направлении враг дважды атаковал позиции наших защитников в районах Приморского и Степного. Авиаударам управляемыми авиабомбами подверглись районы населенных пунктов Таврическое, Камышеваха, Веселянка.

На Приднепровском направлении пока вражеских наступательных действий не зафиксировано.

Генштаб ВСУ сообщил о 138 боевых столкновениях за прошедшие сутки 22.02.26, 08:28

Антонина Туманова

Война в Украине
Техника
Война в Украине
Столкновения
Покровск
Славянск
Гуляйполе
Украина
Константиновка
Краматорск
Купянск