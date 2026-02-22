На фронте произошло 112 боевых столкновений, враг применил 3900 дронов-камикадзе - Генштаб

С начала суток на фронте произошло 112 боевых столкновений. Враг применил 3900 дронов-камикадзе и совершил 2313 обстрелов, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

По уточненной информации, противник нанес один ракетный удар, применил 50 ракет, провел 66 авиационных ударов, сбросил 152 управляемые авиабомбы. Кроме того, применил 3900 дронов-камикадзе и совершил 2313 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск - говорится в сводке.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло одно боестолкновение с врагом. Противник совершил 68 обстрелов населенных пунктов и позиций наших подразделений, в том числе шесть – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник один раз атаковал в районе Двуречанского, боестолкновение продолжается.

Одну атаку отбили украинские защитники на Купянском направлении, в сторону Глушковки.

На Лиманском направлении украинские воины остановили шесть атак, в районе Дробышево и в сторону Новосергиевки, Александровки, Ставков.

На Славянском направлении наши защитники отбили четыре попытки оккупантов продвинуться вперед в районах Платоновки, Закотного.

На Краматорском направлении пока вражеских наступательных действий не зафиксировано.

На Константиновском направлении оккупанты сегодня 13 раз штурмовали позиции наших защитников вблизи Плещеевки, Софиевки и в сторону Ильиновки, Константиновки, Степановки. Одно боестолкновение до сих пор продолжается.

На Покровском направлении враг совершил 22 атаки. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Родинское, Покровск, Удачное, Филиал и в сторону населенных пунктов Белицкое, Гришино, Новоподгороднее.

ВСУ ликвидировали за сутки 890 оккупантов, 9 танков и другую технику врага – Генштаб

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении наши воины ликвидировали 22 оккупантов и ранили 19; уничтожили 77 беспилотных летательных аппаратов, одну артиллерийскую систему, станцию РЭБ, две единицы автомобильного транспорта и четыре единицы специальной техники, также поражена одна артиллерийская система, одна станция радиоэлектронной борьбы, семь единиц автомобильной техники и 12 укрытий личного состава противника.

На Александровском направлении украинские подразделения остановили шесть атак оккупантов в районах населенных пунктов Степное, Калиновское, Терновое и в сторону Нового Запорожья. Авиаударам подверглись районы населенных пунктов Покровское, Просяная.

На Гуляйпольском направлении произошло 24 атаки оккупантов – в районах Гуляйполя и в сторону Зеленого, Железнодорожного, Гуляйпольского. Вражеским авиаударам подверглись населенные пункты Рождественка, Копани, Долинка, Терсянка, Зарница, Воздвиженка, Гуляйпольское, Чаривное, Новониколаевка, Самойловка, Любицкое.

На Ореховском направлении враг дважды атаковал позиции наших защитников в районах Приморского и Степного. Авиаударам управляемыми авиабомбами подверглись районы населенных пунктов Таврическое, Камышеваха, Веселянка.

На Приднепровском направлении пока вражеских наступательных действий не зафиксировано.

