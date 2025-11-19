На фронті протягом 19 листопада відбулося майже 200 боєзіткнень – Генштаб
Київ • УНН
Протягом 19 листопада українські війська відбили майже 200 атак. Ворог завдав 2 ракетних, 35 авіаударів та застосував понад 2200 дронів-камікадзе.
Українські війська протягом доби відбили майже дві сотні атак, стримуючи спроби рф прорвати оборону на більшості напрямків. За даними Генштабу, противник завдав 2 ракетних і 35 авіаударів, застосував 52 ракети, 86 КАБів, понад 2 200 дронів-камікадзе та здійснив майже 3000 обстрілів. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні, пише УНН.
Деталі
На півночі, зокрема на Слобожанському та Курському напрямках, ворог завдав три авіаудари, застосував вісім керованих бомб і понад 140 разів обстріляв українські позиції.
На Південно-Слобожанському напрямку зафіксовано 11 штурмів у районах Вовчанська, Синельникового, Кам’янки та Кутьківки. Частина боїв триває.На Куп’янському напрямку зупинено п’ять атак у районах Петропавлівки, Піщаного та в напрямку Новоосинового й Шийківки.
Найінтенсивніші бої тривають на Лиманському та Покровському напрямках. Поблизу Лиману українські бійці відбили 17 атак, намагаючись втримати позиції біля Надії, Карпівки, Ставків, Зарічного.
На Покровському напрямку – 55 спроб прориву. За попередніми даними, тут ліквідовано 60 окупантів. Знищено 32 дрони, п’ять авто і три одиниці спецтехніки.
На Краматорському, Костянтинівському, Слов’янському, Гуляйпільському, Олександрівському та Оріхівському напрямках усі наступи противника також були зупинені. Частина боїв триває станом на вечір.
На Придніпровському напрямку наступальних дій ворог сьогодні не проводив.
