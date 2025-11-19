На фронті протягом 19 листопада відбулося майже 200 боєзіткнень – Генштаб

$42.090.03
18:10 • 15898 перегляди
Зустріч Зеленського та Віткоффа у Туреччині скасована через "неприйнятний" план США щодо припинення війни - ЗМІ
16:13 • 26601 перегляди
В Україні 20 листопада діятимуть графіки: скільки черг вимикатимуть
16:01 • 25262 перегляди
У Міненерго з'явився тимчасовий очільник: хто отримав посаду Гринчук
19 листопада, 15:08 • 16716 перегляди
Для удару по Тернополю росіяни використали ракети Х-101 з іноземними комплектуючими – Повітряні сили
Ексклюзив
19 листопада, 14:24 • 35596 перегляди
Кремація в Україні: скільки коштує послуга та чи користується попитом серед українців
19 листопада, 14:04 • 21232 перегляди
Зеленський зустрінеться з представниками армії США у четвер на тлі отримання Києвом "сигналів" про план США щодо припинення війни - Reuters
19 листопада, 13:20 • 16081 перегляди
Високовольтну лінію живлення Запорізької АЕС відновили - Укренерго
19 листопада, 13:15 • 15981 перегляди
Кількість жертв нічної атаки рф у Тернополі зросла до 25, троє з них - дітиVideo
19 листопада, 12:10 • 16634 перегляди
Парламент звільнив Гринчук з посади міністра енергетики
Ексклюзив
19 листопада, 11:46 • 22211 перегляди
Ліцензія скандальної клініки Odrex під питанням: МОЗ формує комісію після смертей пацієнтів
Популярнi новини
Затишний десерт: 5 рецептів печива, яке вийде у кожного
19 листопада, 12:04 • 35064 перегляди
Представники фракції "Слуги народу" виступили з заявою про створення коаліції та уряду національної стійкості: про що йдеться
19 листопада, 12:37 • 7836 перегляди
На Черкащині син мера незаконно отримав інвалідність і програв соцвиплати в казино
19 листопада, 12:46 • 3882 перегляди
Як повернути квиток на поїзд: детальна інструкція
19 листопада, 14:12 • 24274 перегляди
Онук відомого українського політика Левка Лук'яненка загинув у боях з російськими окупантами
19 листопада, 14:27 • 14359 перегляди
Публікації
Кремація в Україні: скільки коштує послуга та чи користується попитом серед українців
Ексклюзив
19 листопада, 14:24 • 35604 перегляди
Як повернути квиток на поїзд: детальна інструкція
19 листопада, 14:12 • 24348 перегляди
Затишний десерт: 5 рецептів печива, яке вийде у кожного
19 листопада, 12:04 • 35126 перегляди
Імпорт газу з Греції: експерт розповів, що вигідніше та чи вистачить поставок
Ексклюзив
19 листопада, 08:06 • 45710 перегляди
Понад рік без реакції: чому МОЗ не перевіряє клініку Odrex після смерті пацієнта та скарг на дії лікарів
Ексклюзив
19 листопада, 07:42 • 45539 перегляди
УНН Lite
Трамп віддав шану Кріштіану Роналду на вечері з кронпринцем Саудівської Аравії в Білому домі
19 листопада, 07:49 • 36501 перегляди
Справжній Slim Shady: Емінем подав до суду на австралійський пляжний бренд "Swim Shady"
18 листопада, 16:06 • 34972 перегляди
Український гуморист Андрій Рибак виявив своє фото на обкладинці БДСМ-книги на Amazon: вимагає компенсацію
18 листопада, 16:02 • 36019 перегляди
Пірс Броснан готовий повернутися до ролі Доктора Фейта після успішного дебюту
18 листопада, 11:51 • 31692 перегляди
"Парасоціальний" стало словом 2025 року за версією Cambridge Dictionary: що це та до чого тут селебріті і ШІ
18 листопада, 10:16 • 52870 перегляди
На фронті протягом 19 листопада відбулося майже 200 боєзіткнень – Генштаб

Київ • УНН

 • 562 перегляди

Протягом 19 листопада українські війська відбили майже 200 атак. Ворог завдав 2 ракетних, 35 авіаударів та застосував понад 2200 дронів-камікадзе.

На фронті протягом 19 листопада відбулося майже 200 боєзіткнень – Генштаб

Українські війська протягом доби відбили майже дві сотні атак, стримуючи спроби рф прорвати оборону на більшості напрямків. За даними Генштабу, противник завдав 2 ракетних і 35 авіаударів, застосував 52 ракети, 86 КАБів, понад 2 200 дронів-камікадзе та здійснив майже 3000 обстрілів. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні, пише УНН.

Деталі

На півночі, зокрема на Слобожанському та Курському напрямках, ворог завдав три авіаудари, застосував вісім керованих бомб і понад 140 разів обстріляв українські позиції.

На Південно-Слобожанському напрямку зафіксовано 11 штурмів у районах Вовчанська, Синельникового, Кам’янки та Кутьківки. Частина боїв триває.На Куп’янському напрямку зупинено п’ять атак у районах Петропавлівки, Піщаного та в напрямку Новоосинового й Шийківки.

На фронті відбулося 140 бойових зіткнень, найбільше на Покровському напрямку - Генштаб
19.11.25, 17:24 • 1876 переглядiв

Найінтенсивніші бої тривають на Лиманському та Покровському напрямках. Поблизу Лиману українські бійці відбили 17 атак, намагаючись втримати позиції біля Надії, Карпівки, Ставків, Зарічного.

На Покровському напрямку – 55 спроб прориву. За попередніми даними, тут ліквідовано 60 окупантів. Знищено 32 дрони, п’ять авто і три одиниці спецтехніки.

На Краматорському, Костянтинівському, Слов’янському, Гуляйпільському, Олександрівському та Оріхівському напрямках усі наступи противника також були зупинені. Частина боїв триває станом на вечір.

На Придніпровському напрямку наступальних дій ворог сьогодні не проводив.

окупанти за добу втратили 850 осіб та 57 одиниць спецтехніки - Генштаб ЗСУ
19.11.25, 07:40 • 2984 перегляди

Степан Гафтко

Війна в Україні
Техніка
Війна в Україні
Генеральний штаб Збройних сил України
Україна