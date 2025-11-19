На фронте в течение 19 ноября произошло почти 200 боестолкновений – Генштаб
Киев • УНН
В течение 19 ноября украинские войска отбили почти 200 атак. Враг нанес 2 ракетных, 35 авиаударов и применил более 2200 дронов-камикадзе.
Украинские войска в течение суток отбили почти две сотни атак, сдерживая попытки РФ прорвать оборону на большинстве направлений. По данным Генштаба, противник нанес 2 ракетных и 35 авиаударов, применил 52 ракеты, 86 КАБов, более 2 200 дронов-камикадзе и совершил почти 3000 обстрелов. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в вечерней сводке, пишет УНН.
Детали
На севере, в частности на Слобожанском и Курском направлениях, враг нанес три авиаудара, применил восемь управляемых бомб и более 140 раз обстрелял украинские позиции.
На Южно-Слобожанском направлении зафиксировано 11 штурмов в районах Волчанска, Синельниково, Каменки и Кутьковки. Часть боев продолжается. На Купянском направлении остановлено пять атак в районах Петропавловки, Песчаного и в направлении Новоосиново и Шейковки.
На фронте произошло 140 боевых столкновений, больше всего на Покровском направлении - Генштаб19.11.25, 17:24 • 2636 просмотров
Наиболее интенсивные бои продолжаются на Лиманском и Покровском направлениях. Вблизи Лимана украинские бойцы отбили 17 атак, пытаясь удержать позиции возле Надии, Карповки, Ставков, Заречного.
На Покровском направлении – 55 попыток прорыва. По предварительным данным, здесь ликвидировано 60 оккупантов. Уничтожено 32 дрона, пять авто и три единицы спецтехники.
На Краматорском, Константиновском, Славянском, Гуляйпольском, Александровском и Ореховском направлениях все наступления противника также были остановлены. Часть боев продолжается по состоянию на вечер.
На Приднепровском направлении наступательных действий враг сегодня не проводил.
оккупанты за сутки потеряли 850 человек и 57 единиц спецтехники - Генштаб ВСУ19.11.25, 07:40 • 3210 просмотров