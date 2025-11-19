окупанти за добу втратили 850 осіб та 57 одиниць спецтехніки - Генштаб ЗСУ
Київ • УНН
18 листопада російська окупаційна армія втратила 850 солдатів та 56 одиниць автомобільної техніки. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.11.25 орієнтовно склали 1 161 230 осіб особового складу.
Протягом минулої доби, 18 листопада російська окупаційна армія втратила на війні проти України 850 солдатів, 56 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн ворога. Про це інформує УНН з посиланням на Генеральний штаб Збройних Сил України.
Деталі
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.11.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 161 230 (+850) осіб;
- танків – 11 356 (+1) од.;
- бойових броньованих машин – 23 595 (+1) од.;
- артилерійських систем – 34 511 (+12) од.;
- РСЗВ – 1 546 (+1) од.;
- засобів ППО – 1 247 (+0) од.;
- літаків – 428 (+0) од.;
- гелікоптерів – 347 (+0) од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 82 086 (+293) од.;
- крилатих ракет – 3 940 (+0) од.;
- кораблів / катерів – 28 (+0) од.;
- підводних човнів – 1 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 67 635 (+56) од.;
- спеціальної техніки – 4 001 (+1) од.
Дані уточнюються.
Нагадаємо
Протягом 18 листопада 2025 року на фронті відбулося 150 бойових зіткнень, найбільша кількість атак фіксується на Покровському напрямку. Російські війська завдали 1 ракетного, 33 авіаційних ударів та застосували 2440 дронів-камікадзе.
