На Чернігівщині продовжується відновлення електромереж
Київ • УНН
У Чернігівській області триває відновлення електромереж після російських обстрілів. У Славутичі відновлено електропостачання на об'єктах критичної інфраструктури, енергетики працюють над повним заживленням міста.
У Чернігівській області продовжується відновлення електромереж після російських обстрілів. Про це повідомила заступниця міністра енергетики з питань європейської інтеграції Ольга Юхимчук в ефірі телемарафону, передає УНН.
Деталі
У Чернігівській області після обстрілів продовжується відновлення електромереж. У Славутичі відновлено на об’єктах критичної інфраструктури. Енергетики працюють понаднормово, щоб заживити місто повністю
У ДСНС показали ситуацію у Славутичі після удару рф02.10.25, 11:31 • 4562 перегляди
Доповнення
У Чернігові внаслідок ударів армії російської федерації по обʼєктах енергетики і після введення графіків відключень електроенергії напередодні ситуація з електропостачанням складна, розгортають пункти незламності, школи переводять на дистанційне навчання до кінця тижня.
2 жовтня повідомлялося, що у Чернігівській області запроваджують додаткові відключення світла через перевантаження мереж.
Президент Володимир Зеленський повідомляв, що цілеспрямований удар рф по Славутичу спричинив тригодинний блекаут на Чорнобильській АЕС.