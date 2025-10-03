$41.220.08
08:00 • 922 просмотра
Блэкаут на ЗАЭС: в Минэнерго заявили, что на днях россияне уже ремонтировали один из дизель-генераторов
07:29 • 3746 просмотра
рф ночью атаковала энергетику в нескольких областях: под удар попала и газотранспортная инфраструктура
06:22 • 5640 просмотра
Шатдаун в США грозит задержками поставок оружия Украине - The Telegraph
06:14 • 9010 просмотра
Выборы в Чехии: популистская партия Бабиша лидирует в опросах, но у более мелких партий - ключи к правительству
2 октября, 23:18 • 15006 просмотра
Поставки американских ракет Tomahawk в Украину маловероятны - Reuters
2 октября, 18:06 • 29209 просмотра
Украина разрывает дипломатические отношения с Никарагуа - МИД
Эксклюзив
2 октября, 13:54 • 51819 просмотра
Онлайн-мониторинг азартных игр: в PlayCity объяснили, как будет работать и когда запуск
Эксклюзив
2 октября, 13:45 • 42772 просмотра
"Не ангелы святые": Эксперт объяснил, почему нужно усилить контроль за НАБУ
2 октября, 13:08 • 31739 просмотра
Украина вернула 185 защитников из российского плена, среди них защитники Мариуполя и ЧАЭС - ЗеленскийPhoto
Эксклюзив
2 октября, 12:31 • 30208 просмотра
Как украинцам за границей сдать ДНК-образцы для поиска без вести пропавших: в МВД дали ответ
На Черниговщине продолжается восстановление электросетей

Киев • УНН

 • 104 просмотра

В Черниговской области продолжается восстановление электросетей после российских обстрелов. В Славутиче восстановлено электроснабжение на объектах критической инфраструктуры, энергетики работают над полным заживлением города.

На Черниговщине продолжается восстановление электросетей

В Черниговской области продолжается восстановление электросетей после российских обстрелов. Об этом сообщила заместитель министра энергетики по вопросам европейской интеграции Ольга Юхимчук в эфире телемарафона, передает УНН.

Подробности

В Черниговской области после обстрелов продолжается восстановление электросетей. В Славутиче восстановлено на объектах критической инфраструктуры. Энергетики работают сверхурочно, чтобы запитать город полностью

- рассказала Юхимчук.

В ГСЧС показали ситуацию в Славутиче после удара рф02.10.25, 11:31 • 4560 просмотров

Дополнение

В Чернигове в результате ударов армии российской федерации по объектам энергетики и после введения графиков отключений электроэнергии накануне ситуация с электроснабжением сложная, разворачивают пункты несокрушимости, школы переводят на дистанционное обучение до конца недели.

2 октября сообщалось, что в Черниговской области вводят дополнительные отключения света из-за перегрузки сетей.

Президент Владимир Зеленский сообщал, что целенаправленный удар рф по Славутичу вызвал трехчасовой блэкаут на Чернобыльской АЭС.

Анна Мурашко

ОбществоВойна в Украине
Электроэнергия
Чернобыльская АЭС
Черниговская область
Владимир Зеленский
Чернигов