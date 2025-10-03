На Черниговщине продолжается восстановление электросетей
В Черниговской области продолжается восстановление электросетей после российских обстрелов. Об этом сообщила заместитель министра энергетики по вопросам европейской интеграции Ольга Юхимчук в эфире телемарафона, передает УНН.
В Чернигове в результате ударов армии российской федерации по объектам энергетики и после введения графиков отключений электроэнергии накануне ситуация с электроснабжением сложная, разворачивают пункты несокрушимости, школы переводят на дистанционное обучение до конца недели.
2 октября сообщалось, что в Черниговской области вводят дополнительные отключения света из-за перегрузки сетей.
Президент Владимир Зеленский сообщал, что целенаправленный удар рф по Славутичу вызвал трехчасовой блэкаут на Чернобыльской АЭС.