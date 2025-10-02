В ГСЧС показали ситуацию в Славутиче после удара рф
Киев • УНН
Более 50 спасателей ГСЧС работали всю ночь в Славутиче после российского удара, устанавливая палатки с интернетом и зарядками, а также подключая генераторы для больницы. Они продолжают работу, несмотря на новые атаки дронов, чтобы обеспечить городу условия для жизни.
Об этом сообщает ГСЧС Украины, пишет УНН.
Более 50 спасателей всю ночь работали, чтобы утром жители города имели возможность начать полноценный день
Доставлено и развернуто 5 пневмокаркасных палаток. Все они оборудованы системами Starlink, здесь предусмотрено обустройство дополнительных розеток для зарядки телефонов.
Также задействованы мощные генераторы для бесперебойной работы больницы и других социальных учреждений.
Утром снова звучал сигнал воздушной тревоги, так как несколько вражеских дронов находились над городом. Но спасатели продолжают работу, чтобы Славутич выстоял
Напомним
1 октября враг атаковал Славутич, попав беспилотником в энергетический объект. Около 20 тысяч жителей остались без электроснабжения, пострадавших нет.
Также Президент Зеленский сообщил, что российский удар по энергетической подстанции в Славутиче, осуществленный более чем 20 дронами, привел к трехчасовому блэкауту на объектах Чернобыльской АЭС. Это затронуло новое укрытие и хранилище отработанного ядерного топлива, где хранится 80% топлива, накопленного за время функционирования АЭС.