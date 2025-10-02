В ГСЧС показали ситуацию в Славутиче после удара рф

$41.220.08
07:38 • 3218 просмотра
Одесса во время непогоды была затоплена полностью: создана комиссия для проверки причин трагедии
06:36 • 9652 просмотра
Модернизация российских ракет опережает украинскую систему защиты Patriot - Financial Times
05:53 • 10747 просмотра
США предоставят Украине разведданные для дипстрайков внутри рф - WSJ
05:30 • 17801 просмотра
"Динамо" - "Кристал Пэлас", "Абердин" - "Шахтер": украинские клубы стартуют в Лиге конференцийPhoto
03:16 • 14237 просмотра
ЕС готовит более жесткие санкции против России - фон дер Ляйен
1 октября, 23:57 • 17814 просмотра
Силы обороны рассекли "Добропольский выступ" и продвинулись до 1400 м - СырскийPhoto
1 октября, 17:21 • 36045 просмотра
В Черниговской области вводят графики почасовых отключений света
Эксклюзив
1 октября, 15:19 • 46608 просмотра
Антикоррупционное или Коммерческое бюро? Почему дела НАБУ превращаются в бизнес-разборки
Эксклюзив
1 октября, 14:16 • 30204 просмотра
"Будут неспособны достаточно быстро реагировать на любое обострение и на проблемы": политолог оценил, как шатдаун в США может повлиять на Украину
Эксклюзив
1 октября, 12:21 • 52859 просмотра
Парламентские выборы в Чехии: политолог объяснил, как они повлияют на Украину
россияне на ВОТ переводят насосные станции на забор воды прямо из водоемов1 октября, 23:36 • 9918 просмотра
Боевые медики получили упрощенный доступ к работе в гражданской медицине и новой специальности2 октября, 01:45 • 9036 просмотра
На Буковине выявили контрабанду премиального французского вина почти на 1,6 миллионаPhoto2 октября, 02:33 • 12012 просмотра
Ветераны смогут подать заявление на удостоверение участника боевых действий в ЦПАУ: правительство изменило процедуру03:06 • 11907 просмотра
Украину накрыла мощная магнитная буря: прогноз на ближайшие дниPhoto05:59 • 7880 просмотра
День учителя 2025: что подарить педагогу07:31 • 5150 просмотра
"Динамо" - "Кристал Пэлас", "Абердин" - "Шахтер": украинские клубы стартуют в Лиге конференцийPhoto05:30 • 17865 просмотра
Антикоррупционное или Коммерческое бюро? Почему дела НАБУ превращаются в бизнес-разборки
Эксклюзив
1 октября, 15:19 • 46642 просмотра
Зеленский присвоил звание Героя Украины посмертно Степану Чубенко: кто он и что случилось с его убийцамиPhoto1 октября, 13:07 • 37635 просмотра
Парламентские выборы в Чехии: политолог объяснил, как они повлияют на Украину
Эксклюзив
1 октября, 12:21 • 52894 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Метте Фредериксен
Роксолана Пидласа
Джей Ди Вэнс
Украина
Соединённые Штаты
Копенгаген
Киевская область
Дания
Первая ИИ-актриса Тилли Норвуд вызвала скандал в ГолливудеPhoto1 октября, 09:58 • 43105 просмотра
Звезда сериала "Эйфория" Эрик Дэйн борется с БАС: актер появился в инвалидной коляскеVideo1 октября, 07:33 • 51930 просмотра
Памела Андерсон удивила Париж новым образом во время Недели моды30 сентября, 18:48 • 34893 просмотра
Названы 50 лучших ресторанов США и Канады: в каких городах они расположены30 сентября, 14:16 • 37783 просмотра
Поместье режиссера Дэвида Линча выставлено на продажу за 15 миллионов долларов30 сентября, 09:59 • 47464 просмотра
9К720 Искандер
Шахед-136
MIM-104 Patriot
Старлинк
ТикТок

В ГСЧС показали ситуацию в Славутиче после удара рф

Киев • УНН

 • 842 просмотра

Более 50 спасателей ГСЧС работали всю ночь в Славутиче после российского удара, устанавливая палатки с интернетом и зарядками, а также подключая генераторы для больницы. Они продолжают работу, несмотря на новые атаки дронов, чтобы обеспечить городу условия для жизни.

В ГСЧС показали ситуацию в Славутиче после удара рф

После очередного российского удара по Славутичу более 50 спасателей работали всю ночь, чтобы обеспечить жителям города условия для жизни: установили палатки с интернетом и зарядками, подключили генераторы для больницы. Об этом сообщает ГСЧС Украины, пишет УНН.

Более 50 спасателей всю ночь работали, чтобы утром жители города имели возможность начать полноценный день

- говорится в сообщении.

Доставлено и развернуто 5 пневмокаркасных палаток. Все они оборудованы системами Starlink, здесь предусмотрено обустройство дополнительных розеток для зарядки телефонов.

Также задействованы мощные генераторы для бесперебойной работы больницы и других социальных учреждений.

Утром снова звучал сигнал воздушной тревоги, так как несколько вражеских дронов находились над городом. Но спасатели продолжают работу, чтобы Славутич выстоял

- добавили в ГСЧС.

Напомним

1 октября враг атаковал Славутич, попав беспилотником в энергетический объект. Около 20 тысяч жителей остались без электроснабжения, пострадавших нет.

Также Президент Зеленский сообщил, что российский удар по энергетической подстанции в Славутиче, осуществленный более чем 20 дронами, привел к трехчасовому блэкауту на объектах Чернобыльской АЭС. Это затронуло новое укрытие и хранилище отработанного ядерного топлива, где хранится 80% топлива, накопленного за время функционирования АЭС.

Ольга Розгон

ОбществоВойна в Украине
Электроэнергия
Старлинк
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям