У ДСНС показали ситуацію у Славутичі після удару рф

Понад 50 рятувальників ДСНС працювали всю ніч у Славутичі після російського удару, встановлюючи намети з інтернетом та зарядками, а також підключаючи генератори для лікарні. Вони продовжують роботу, незважаючи на нові атаки дронів, щоб забезпечити місту умови для життя.