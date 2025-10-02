У ДСНС показали ситуацію у Славутичі після удару рф
Київ • УНН
Після чергового російського удару по Славутичу понад 50 рятувальників працювали всю ніч, щоб забезпечити мешканцям міста умови для життя: встановили намети з інтернетом і зарядками, підключили генератори для лікарні. Про це повідомляє ДСНС Украни, пише УНН.
Більше 50 рятувальників всю ніч працювали, щоб вранці мешканці міста мали можливість розпочати повноцінний день
Доставлено і розгорнуто 5 пневмокаркасних наметів. Всі вони обладнані системами Starlink, тут передбачено облаштування додаткових резеток для зарядки телефонів.
Також залучені потужні генератори для безперебійної роботи лікарні та інших соціальних установ.
Вранці знов лунав сигнал повітряної тривоги бо декілька ворожіх дронів перебували над містом. Але рятувальники продовжують роботу, щоб Славутич вистояв
Нагадаємо
1 жовнтя ворог атакував Славутич, влучивши безпілотником в енергетичний об’єкт. Близько 20 тисяч жителів залишилися без електропостачання, постраждалих немає.
Також Президент Зеленський повідомив, що російський удар по енергетичній підстанції у Славутичі, здійснений понад 20 дронами, призвів до тригодинного блекауту на об'єктах Чорнобильської АЕС. Це торкнулося нового укриття та сховища відпрацьованого ядерного палива, де зберігається 80% палива, накопиченого за час функціонування АЕС.