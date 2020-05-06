На Буковині за добу зафіксовано 37 випадків коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. На Буковині за 5 травня офіційно підтверджено ще 37 випадків зараження коронавірусом. Лабораторний центр дослідив 392 нових зразки. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук, передає УНН.
Загальна чисельність інфікованих в області від першого встановленого випадку складає 1985 осіб.
“42 буковинців сьогодні одужали від COVID-19, вони двічі отримали негативні результати тестів. Таким чином, у Чернівецькій області від коронавірусу вже вилікувалися 217 людей. У лікарнях області станом на 5 травня перебуває 571 людина. 330 медичних на Буковині працівників інфікувалися коронавірусом”, — повідомив голова ОДА.
Він додав, що за весь час обласний лабораторний центр отримав для дослідження на коронавірус 10 тисяч зразків.
“За час боротьби із коронавірусом для медичних закладів Буковини за кошти обласного бюджету було придбано 4 апарати штучної вентиляції легень та 34 кисневих концентратори. Крім того, 14 апаратів ШВЛ та 11 концентраторів лікарням подарували благодійники”, — заявив Осачук.
Він зазначив, що представники малого та середнього бізнесу на Буковині можуть скористатися підтримкою служби зайнятості та отримати допомогу із часткового безробіття. “На неї можуть претендувати роботодавці, які зупинили або ж скоротили діяльність через карантин, однак продовжували платити єдині соціальні внески за працівників. За компенсацією необхідно звернутися до центру зайнятості за місцем сплати єдиного внеску для подання документів”, — пояснив він.
Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 12 697 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 316 — летальні.
Зокрема, Кабмін ухвалив рішення про пом’якшення карантину з 12 травня, але продовжив його до 22 травня.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.
Пізніше глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.
У свою чергу, наприкінці березня очільниця МВФ Крісталіна Георгієва заявила, що світова економіка увійшла в рецесію. Пізніше, у звіті організації за 14 квітня МВФ заявив, що світову економіку чекає найгірший рік з часів Великої депресії.