На Буковине за сутки зафиксировано 37 случаев коронавируса

Общая численность инфицированных в области от первого установленного случая составляет 1985 человек.

“42 буковинцев сегодня выздоровели от COVID-19, они дважды получили отрицательные результаты тестов. Таким образом, в Черновицкой области от коронавируса уже вылечились 217 человек. В больницах области по состоянию на 5 мая находится 571 человек. 330 медицинских на Буковине работников заразились коронавирусом”, — сообщил председатель ОГА.

Он добавил, что за все время областной лабораторный центр получил для исследования на коронавирус 10 тысяч образцов.

“За время борьбы с коронавирусом для медицинских учреждений Буковины за средства областного бюджета было приобретено 4 аппарата искусственной вентиляции легких и 34 кислородных концентратора. Кроме того, 14 аппаратов ИВЛ и 11 концентраторов больницам подарили благотворители”, — заявил Осачук.

Он отметил, что представители малого и среднего бизнеса на Буковине могут воспользоваться поддержкой службы занятости и получить помощь по частичной безработице. “На нее могут претендовать работодатели, которые остановили или сократили деятельность из-за карантина, однако продолжали платить единые социальные взносы за работников. За компенсацией необходимо обратиться в центр занятости по месту уплаты единого взноса для представления документов”, — пояснил он.

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 12 697 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 316 — летальные.

В частности, Кабмин принял решение о смягчении карантина с 12 мая, но продлил его до 22 мая.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

Позже глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.

В свою очередь, в конце марта руководительница МВФ Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика вошла в рецессию. Позже, в отчете организации за 14 апреля МВФ заявил, что мировую экономику ждет худший год со времен Великой депрессии.