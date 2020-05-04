Уряд ухвалив рішення про пом'якшення карантину, але продовжив його до 22 травня
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Кабінет міністрів України ухвалив постанову про продовження в Україні карантину до 23 травня та пом'якшення карантину з 11 травня, передає кореспондент УНН.
Так, уряд ухвалив проект постанови, який продовжує в Україні карантин до 22 травня та пом'якшує карантин з 11 травня.
Нагадаємо, Шмигаль розповів, які заклади почнуть роботу з 11 травня.
Очікується, що пом’якшення з 11 травня торкнуться: відкриття парків, скверів, зон відпочинку, перукарень, манікюрних, педікюрних салонів, салонів краси, за відповідних умов, що розроблені і будуть представлені МОЗ, щодо дотримання протиепідемічних заходів в усіх цих сферах.
Також це - робота закладів громадського харчування на виніс, робота літніх майданчиків кафе і ресторанів, розташованих під відкритим небом у закладах, що зареєстровані як оператори потужності.