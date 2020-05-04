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Шмигаль розповів, які заклади почнуть роботу з 11 травня

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 травня. УНН. Сьогодні уряд прийме проект постанови про помякшення карантинних обмежень у певних сферах, зокрема дозволить роботу салонів краси, парків, бібліотек. Про це під час позачергового засідання Кабінету міністрів повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає кореспондент УНН.

Шмигаль розповів, які заклади почнуть роботу з 11 травня

“Сьогодні плануємо прийняти проект постанови на прохання бізнесу, адже їм до 11 травня потрібно мати впевненість, що вони відкриються, закупити продукти, провести записи людей. Власне сьогодні ми готові прийняти відповідні рішення, щоб бізнес підготував свої заклади до поступового виходу з карантину.

Щодо пом’якшень, які плануються з 11 травня — це відкриття парків, скверів, зон відпочинку, це відкриття перукарень, манікюрних, педікюрних салонів, салонів краси, за відповідних умов, що розроблені і будуть представлені МОЗ щодо дотримання протиепідемічних заходів в усіх цих сферах. Літні майданчики кафе і ресторанів, а також ми дозволимо роботу закладів громадського харчування на виніс, роботу літніх майданчиків кафе і ресторанів, розташованих під відкритим небом у закладах, що зареєстровані як оператори потужності — це важливо для контролю органами місцевого самоврядування”, — розповів Шмигаль.

Він зазначив, що і надалі не працюватимуть зони розваг, фудкортів, кінотеатрів.

“Ми ведемо мову про дозвіл при певних умовах працювати закладам побутового обслуговування населення: музеї, бібліотеки, тренування в командних видах спорту професійних команд на закритих базах, стоматологи, аудитори, адвокати, нотаріуси. Усе це сьогодні буде опубліковано”, — повідомив прем’єр.

Нагадаємо, що в Україні карантин, введений через ситуацію з коронавірусом, буде продовжено до 22 травня.

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