Шмыгаль рассказал, какие заведения начнут работу с 11 мая

$41.340.00
45.850.00
ukru
Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста
Эксклюзив
05:00 • 12 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 35011 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 113429 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 122078 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 192585 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 193845 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 403406 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 228746 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 510814 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 350096 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+2°
3.1м/с
78%
Популярные новости

"Руки прочь!": в США проходят масштабные акции протеста против политики Трампа

5 апреля, 19:07 • 15129 просмотра

Более 150 боевых столкновений: в Генштабе рассказали о самых горячих направлениях на фронте

5 апреля, 19:24 • 10760 просмотра

Буданов: общество должно быть готово узнать всю правду о войне со временем

5 апреля, 21:52 • 6298 просмотра

Атака дронов на Николаев: в ГСЧС показали последствия

23:21 • 17084 просмотра

Ракетная атака на Киев: число раненых возросло, в сети появились первые кадры последствий удара

03:51 • 35407 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 153196 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 141272 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 229111 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 403406 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 510814 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Кирилл Буданов

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Великобритания

Кривой Рог

Германия

Реклама
УНН Lite

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 35012 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 45714 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 44649 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 51720 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 81880 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

Шмыгаль рассказал, какие заведения начнут работу с 11 мая

Киев • УНН

 • 40965 просмотра

КИЕВ. 4 мая. УНН. Сегодня правительство примет проект постановления о смягчения карантина в определенных сферах, в частности позволит работу салонов красоты, парков, библиотек. Об этом во время внеочередного заседания Кабинета министров сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент УНН.

Шмыгаль рассказал, какие заведения начнут работу с 11 мая

“Сегодня планируем принять проект постановления по просьбе бизнеса, ведь им до 11 мая нужно иметь уверенность, что они откроются, закупить продукты, провести записи людей. Собственно сегодня мы готовы принять соответствующие решения, чтобы бизнес подготовил свои заведения к постепенному выходу из карантина.

Касательно смягчений, планируемых с 11 мая — это открытие парков, скверов, зон отдыха, это открытие парикмахерских, маникюрных, педикюрных салонов, салонов красоты, при соответствующих условиях, разработанных и которые будут представлены МЗ о соблюдении противоэпидемических мероприятий во всех этих сферах. Летние площадки кафе и ресторанов, а также мы позволим работу заведений общественного питания на вынос, работу летних площадок кафе и ресторанов, расположенных под открытым небом в учреждениях, зарегистрированных как операторы мощности — это важно для контроля органами местного самоуправления”, — рассказал Шмыгаль.

Он отметил, что и в дальнейшем не будут работать зоны развлечений, фудкорты, кинотеатры.

“Мы говорим о разрешении при определенных условиях работать заведениям бытового обслуживания населения: музеи, библиотеки, тренировки в командных видах спорта профессиональных команд на закрытых базах, стоматологи, аудиторы, адвокаты, нотариусы. Все это сегодня будет опубликовано”, — сообщил премьер.

Напомним, что в Украине карантин, введенный из-за ситуации с коронавирусом, будет продолжен до 22 мая.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,334.70
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,808.99