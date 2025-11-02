На Броварському проспекті у Києві частково обмежать рух із 3 до 15 листопада – КМДА

$42.080.01
Україна отримала нове підсилення ППО системами Patriot завдяки Німеччині - Зеленський
13:45 • 11981 перегляди
ВРП дала згоду на арешт судді, підозрюваної у смертельній ДТП на Прикарпатті
Ексклюзив
10:54 • 20186 перегляди
Тиждень протиріч, прозрінь і глибинних змін: астрологічний прогноз на 3–9 листопада
Ексклюзив
2 листопада, 08:00 • 30621 перегляди
Як тренуватися на морозі без шкоди для здоров'я: поради фітнес-тренера
1 листопада, 14:21 • 47605 перегляди
Сирський: звільнення території на Добропільському виступі продовжується, Покровськ та Мирноград - тримаємо
1 листопада, 14:06 • 74797 перегляди
Кожен українець зможе безкоштовно проїхати 3000 кілометрів залізницею - Зеленський
1 листопада, 08:30 • 80343 перегляди
П'ять довгоочікуваних прем'єр, які не можливо пропустити: що подивитися у листопаді
Ексклюзив
1 листопада, 07:00 • 105414 перегляди
Як сидіти на веганській дієті без шкоди для здоров'я: поради дієтологині
1 листопада, 06:00 • 94710 перегляди
Оформлення відстрочок у ЦНАПах, зміни у Базовій соціальній допомозі, продовження мобілізації: що змінитися з 1 листопада
31 жовтня, 20:50 • 45408 перегляди
ГУР проводить контратаку під Покровськом, щоб розблокувати логістику - джерело
росія у жовтні встановила рекорд за кількістю ракетних ударів по Україні з 2023 року - AFP
Генштаб: уражено артилерію та особовий склад російських загарбників у шести районах фронту
На Донеччині українські воїни збили рідкісний російський дрон "князь вєщій олєг"
Судді, яка вчинила смертельну ДТП на Прикарпатті, повідомлено про підозру
ЗСУ створюють командування безпілотних систем ППО та розробляють концепцію знищення дронів вертольотами
Публікації
Тиждень протиріч, прозрінь і глибинних змін: астрологічний прогноз на 3–9 листопадаPhoto
Ексклюзив
10:54 • 20198 перегляди
Як тренуватися на морозі без шкоди для здоров’я: поради фітнес-тренераPhoto
Ексклюзив
2 листопада, 08:00 • 30633 перегляди
Як сидіти на веганській дієті без шкоди для здоров’я: поради дієтологиніPhoto
Ексклюзив
1 листопада, 07:00 • 105416 перегляди
Оформлення відстрочок у ЦНАПах, зміни у Базовій соціальній допомозі, продовження мобілізації: що змінитися з 1 листопада 1 листопада, 06:00 • 94712 перегляди
Топ осінніх супів, які хочеться готувати знову і зновуPhoto31 жовтня, 14:59 • 99618 перегляди
Демі Мур, Періс Хілтон і Крістен Віг вразили "голими" образами на гала-вечорі LACMA Art+FilmPhoto15:41 • 1392 перегляди
Телеведуча Леся Нікітюк разом із нареченим похрестила синаVideo1 листопада, 13:37 • 30899 перегляди
П’ять довгоочікуваних прем’єр, які не можливо пропустити: що подивитися у листопадіVideo1 листопада, 08:30 • 80348 перегляди
Топ осінніх супів, які хочеться готувати знову і зновуPhoto31 жовтня, 14:59 • 99618 перегляди
Для фінального сезону "Дивних див" показали офіційний трейлерVideo31 жовтня, 11:19 • 56779 перегляди
На Броварському проспекті у Києві частково обмежать рух із 3 до 15 листопада – КМДА

Київ • УНН

 • 1504 перегляди

З 3 по 15 листопада буде частково обмежено рух транспорту на Броварському проспекті. Дорожники проведуть поточний ремонт асфальтобетону на ділянці від станції метро "Лісова" у напрямку Броварів.

На Броварському проспекті у Києві частково обмежать рух із 3 до 15 листопада – КМДА

У Києві з 3 по 15 листопада буде частково обмежено рух транспорту на Броварському проспекті через ремонт дорожнього покриття. Про це повідомили у КК "Київавтодор", інформує КМДА, пише УНН.

Деталі

Як зазначають у комунальній корпорації, дорожники проведуть поточний ремонт асфальтобетону на ділянці від станції метро "Лісова" у напрямку міста Бровари. Роботи триватимуть поетапно, окремими ремонтними картами, щоб мінімізувати затори.

У "Київавтодорі" вибачилися за тимчасові незручності та закликали водіїв планувати маршрути з урахуванням обмежень.

Столиця розпочинає опалювальний сезон: тепло подадуть у будинки з 29 жовтня28.10.25, 14:08 • 2631 перегляд

Степан Гафтко

