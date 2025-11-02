На Броварському проспекті у Києві частково обмежать рух із 3 до 15 листопада – КМДА
Київ • УНН
З 3 по 15 листопада буде частково обмежено рух транспорту на Броварському проспекті. Дорожники проведуть поточний ремонт асфальтобетону на ділянці від станції метро "Лісова" у напрямку Броварів.
У Києві з 3 по 15 листопада буде частково обмежено рух транспорту на Броварському проспекті через ремонт дорожнього покриття. Про це повідомили у КК "Київавтодор", інформує КМДА, пише УНН.
Деталі
Як зазначають у комунальній корпорації, дорожники проведуть поточний ремонт асфальтобетону на ділянці від станції метро "Лісова" у напрямку міста Бровари. Роботи триватимуть поетапно, окремими ремонтними картами, щоб мінімізувати затори.
У "Київавтодорі" вибачилися за тимчасові незручності та закликали водіїв планувати маршрути з урахуванням обмежень.
