На Броварском проспекте в Киеве частично ограничат движение с 3 по 15 ноября – КГГА
Киев • УНН
С 3 по 15 ноября будет частично ограничено движение транспорта на Броварском проспекте. Дорожники проведут текущий ремонт асфальтобетона на участке от станции метро "Лесная" в направлении Броваров.
В Киеве с 3 по 15 ноября будет частично ограничено движение транспорта на Броварском проспекте из-за ремонта дорожного покрытия. Об этом сообщили в КК "Киевавтодор", информирует КГГА, пишет УНН.
Подробности
Как отмечают в коммунальной корпорации, дорожники проведут текущий ремонт асфальтобетона на участке от станции метро "Лесная" в направлении города Бровары. Работы будут продолжаться поэтапно, отдельными ремонтными картами, чтобы минимизировать пробки.
В "Киевавтодоре" извинились за временные неудобства и призвали водителей планировать маршруты с учетом ограничений.
