МЗС України відреагувало на заяви Ізраїлю щодо "антисемітів"
Київ • УНН
КИЇВ. 14 січня. УНН. Міністерство закордонних справ України відреагувало на заяву зовнішньополітичного відомства Держави Ізраїль щодо вшанування в Україні “антисемітів та вбивць євреїв”, передає УНН з посиланням на пресслужбу МЗС України.
“У зв’язку із заявою МЗС Ізраїлю від 13 січня 2020 р. наголошуємо, що Україна рішуче засуджує будь-які форми нетерпимості та антисемітизму, а органи влади на всіх рівнях докладають зусиль для боротьби з їх проявами. Це було також визнано впливовими міжнародними та неурядовими організаціями, а також Міністерством у справах діаспори Ізраїлю. Така оцінка збігається з даними єврейської громади України і національних правозахисних неурядових організацій”, — вказано у повідомленні.
У відомстві також повідомили, що: “Збереження історичної пам’яті про трагедію Голокосту в Україні, відновлення історичної справедливості, у т.ч. щодо тих, хто боровся за незалежність нашої держави і чию пам’ять на догоду своїм інтересам зганьбила пропагандистська машина СРСР, і надалі залишатимуться важливими напрямами державної політики України”.
“Вкотре наголошуємо, що цивілізовані нації мають виходити з принципу вшанування усіх загиблих, а дискусії у цій сфері мають точитися на рівні істориків і експертів, а не політиків”, — додали у МЗС.
Нагадаємо, Міністерство закордонних справ Ізраїлю засудило публічне вшанування в Україні “антисемітських ідеологів українського національного руху” та “відповідальних за вбивство євреїв під час Голокосту”.
Напередодні, посол України в Ізраїлі Геннадій Надоленко у ході зустрічі в МЗС Ізраїлю довів до ізраїльської сторони позицію щодо контрпродуктивності публічної дискусії, яка проводиться Послом Ізраїлю в Україні Джоелєм Ліоном.
Варто нагадати, що на початку року посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький і Посол Ізраїлю в Україні Джоель Ліон висловили занепокоєння через те, що Львівська обласна рада та Київська міська державна адміністрація досі відзначають історичні події та їх постаті, які “потрібно раз і назавжди засудити”.
Згодом, до Міністерства закордонних справ України було запрошено Надзвичайного і Повноважного Посла Республіки Польща в Україні Бартоша Ціхоцького.