Посли Польщі та Ізраїлю занепокоєні вшануванням пам’яті Бандери та Липи в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. Посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький і Посол Ізраїлю в Україні Джоель Ліон висловили занепокоєння через те, що Львівська обласна рада та Київська міська державна адміністрація досі відзначають історичні події та їх постаті, які “потрібно раз і назавжди засудити”. Про це йдеться у спільній заяві дипломатів, передає УНН.
“З великим занепокоєнням та сумом ми зауважили, що представники влади різних рівнів України, у тому числі Львівська обласна рада та Київська міська державна адміністрація й досі відзначають історичні події та їх постаті, які потрібно раз і назавжди засудити”, — йдеться в заяві.
Зокрема, посли зазначили, що 24 грудня Львівська обласна рада прийняла постанову, яка спрямована на виділення державних коштів у 2020 році на вшанування пам’яті “нацистського колаборанта Андрія Мельника, а також ксенофобського, антисемітського та антипольського письменника Івана Липи і його сина Юрія Липи, який є творцем расистської теорії української раси”.
“Крім того, 1 січня Київська міська державна адміністрація на своїй будівлі виставила банер з зображенням Степана Бандери. Пам’ятаючи про наших невинних братів та сестер замордованих в 1939-1945 роках на окупованих територіях Польщі, які сьогодні е частиною України, ми, Посли Польщі та Ізраїлю, вважаємо, що вшановування людей, які активно пропагували етнічні чистки є образою, та призводить до протилежного бажаному результату у боротьбі з антисемітизмом та процесі примирення наших народів”, — наголосили посли.
Вони наголосили, що в даний час уряди Ізраїлю та Польщі роблять все можливе, щоб запобігти подальшим нападам на євреїв, які відбуваються в різних країнах, а також щоб запобігти спробам спотворення історії Другої світової війни.
“Тому ми очікуємо, що також Львівська обласна рада та Київська міська державна адміністрація приєднаються до діалогу з метою пошуку правди. Зі свого боку, ми готові сприяти в кращій співпраці з відповідними установами в Ізраїлі та Польщі, у тому числі з Яд Вашем та Інститутом національної пам’яті”, — сказано в заяві.
Нагадаємо, 1 січня у Києві пройшла смолоскипна хода з нагоди 111-ї річниці від дня народження лідера Проводу ОУН(б) Степана Бандери.