Посли Польщі та Ізраїлю занепокоєні вшануванням пам’яті Бандери та Липи в Україні

КИЇВ. 2 січня. УНН. Посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький і Посол Ізраїлю в Україні Джоель Ліон висловили занепокоєння через те, що Львівська обласна рада та Київська міська державна адміністрація досі відзначають історичні події та їх постаті, які “потрібно раз і назавжди засудити”. Про це йдеться у спільній заяві дипломатів, передає УНН.