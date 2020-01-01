Смолоскипна хода до дня народження Бандери рушила Києвом
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. У Києві від пам’ятника Тарасу Шевченку рушила смолоскипна хода з нагоди 111-ї річниці від дня народження лідера Проводу ОУН(б) Степана Бандери, передає кореспондент УНН.
Так, активісти формували колону на вулиці Володимирській, між пам’ятником Кобзарю та університетом. Учасники запалили смолоскипи і рушили до Майдану Незалежності.
Нагадаємо, новий голова Інституту нацпам’яті прокоментував значення постатей Бандери та Шухевича.
“Історія визвольних змагань, і боротьба за українську державність — вона зазнавала величезних ідеологічних впливів Радянського Союзу, починаючи від затирання, закінчуючи відвертою фальсифікацією історії і демонізацією людей, які боролися за незалежність України. Інститут національної пам’яті має проливати світло на ці питання і розвінчувати ці міфи”, — зазначив він.
Дробович відмітив, що постаті Бандери і Шухевича дійсно викликають полярні оцінки в українському суспільстві, через це в Україні необхідно проводити діалог між громадянами.