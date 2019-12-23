Новий голова Інституту нацпам'яті прокоментував значення постатей Бандери та Шухевича

ukru
08:36 • 57366 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

07:14 • 63507 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
07:00 • 96095 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

06:24 • 97777 перегляди

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

20 березня, 16:58 • 117297 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 166505 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 265598 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
20 березня, 11:44 • 261674 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
20 березня, 08:24 • 255132 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
20 березня, 07:00 • 236320 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+14°
3.7 м/с
24 %
756 мм
Ясно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Сікорський: ставлення Трампа до війни в Україні ставить під загрозу глобальну довіру до США

Сікорський: ставлення Трампа до війни в Україні ставить під загрозу глобальну довіру до США

21 березня, 01:35 • 70112 перегляди
ISW: росія збільшує зусилля зі зміни демографічного складу ТОТ України

ISW: росія збільшує зусилля зі зміни демографічного складу ТОТ України

21 березня, 03:10 • 78532 перегляди
Вночі ворог атакував передмістя Одеси: є пошкодження та постраждалі

Вночі ворог атакував передмістя Одеси: є пошкодження та постраждалі

21 березня, 03:31 • 95227 перегляди
Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

21 березня, 04:30 • 102109 перегляди
Втрати ворога на війні в Україні подолали черговий психологічний рубіж

Втрати ворога на війні в Україні подолали черговий психологічний рубіж

21 березня, 05:17 • 79957 перегляди
Публікації
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

08:36 • 57385 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

07:00 • 96120 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

06:24 • 97800 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

05:45 • 58176 перегляди
Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

21 березня, 04:30 • 102109 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

09:51 • 16302 перегляди
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

20 березня, 15:29 • 100799 перегляди
Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

20 березня, 15:08 • 53668 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

20 березня, 12:56 • 146467 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

20 березня, 11:47 • 158814 перегляди
Актуальне
Новий голова Інституту нацпам'яті прокоментував значення постатей Бандери та Шухевича

Новий голова Інституту нацпам'яті прокоментував значення постатей Бандери та Шухевича

Київ • УНН

 • 63706 перегляди

КИЇВ. 23 грудня. УНН. Для України важливо розуміти, як сформувалася Українська держава, що це не на пустому місці виникла складна багатостолітня історія. Так, існує багато радянських міфів про Бандеру та Шухевича, наразі українцям важливо знати історію, щоб правильно для себе визначити, хто герой, а хто ні. Про це новий голова Інституту національної пам’яті Антон Дробович заявив під час пресконференції, передає кореспондент УНН.

"Історія визвольних змагань, і боротьба за українську державність - вона зазнавала величезних ідеологічних впливів Радянського Союзу, починаючи від затирання, закінчуючи відвертою фальсифікацією історії і демонізацією людей, які боролися за незалежність України. Інститут національної пам’яті має проливати світло на ці питання і розвінчувати ці міфи", - зазначив він.

Дробович відмітив, що постаті Бандери і Шухевича дійсно викликають полярні оцінки в українському суспільстві, через це в Україні необхідно проводити діалог між громадянами.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Києві залишаться назви проспектів Степана Бандери та Романа Шухевича.

"Разом з тим ми повинні розвивати та розуміти, що постаті Бандери і Шухевича дійсно викликають полярні оцінки в українському суспільстві. І як має на це реагувати Інститут національної пам’яті? Проводити діалог між громадянами. Мета якого дуже проста: щоб люди, які мають запитання до постатей цих людей отримували не пакет рекомендацій, чому це герої, центральні органи виконавчої влади не мають займатися розказуванням країні, хто у них герої. Це громадяни України визначать, хто у них герой, або відповідно уповноважений орган держави. Інститут національної пам’яті має розповідати, чому для одних громадян ці люди цінні, і в даному випадку мова йде про внесок в державотворення. Для України важливо розуміти, як сформувалася Українська держава, що це не на пустому місці виникла складна багатостолітня історія. Ці постаті - конкретний елемент цієї історії. Ми маємо розповісти, чому для багатьох людей в Україні цінні ці люди", - додав голова Інститут нацпам'яті.

Він відмітив, що людям необхідно розповісти, який внесок вони зробили для України.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: До Дня захисника презентували відео про Степана Бандеру.

"Треба розповісти, що 2 млн людей цінують їх, тому що вони зробили цей внесок, коли більшість населення сиділи спокійно на радянських кухнях, і не хотіло нічого робити проти Радянського Союзу, а в цей час в тюрмах, в підвалах застрілювали людей за інакодумство – ці люди піднялися зі зброєю. Хтось вступив в союз з нацистами, хто не вступив в союз, а просто сам по собі боровся і проти одного тоталітарного режиму, і проти іншого. Оце історія, яку потрібно знати. Люди самі зроблять оцінки, знаючи повноту інформації", - підсумував він.

Нагадаємо, Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський представив нового голову Інституту національної пам’яті Антона Дробовича, який назвав пріоритети своєї діяльності.

Раніше Дробович розповів, чому пам’ятник Ватутіну не можна "декомунізувати". 

Як повідомлялося в УНН, голова Інституту нацпам'яті планує зустрітися з послом Польщі наступного місяця, а також Дробович заявив, що не планує змінювати команду Інституту.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$232.38
Brent
$71.69
Bitcoin
$84,159.60
S&P 500
$5,649.78
Газ TTF
$43.72
Золото
$3,037.70
Ethereum
$1,967.87