Проспектам Бандери та Шухевича у Києві бути – В'ятрович
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. У Києві залишаться назви проспектів Степана Бандери та Романа Шухевича. Про це повідомив колишній голова Інституту нацпам'яті, нардеп Володимир В'ятрович на свої сторінці у Facebook, передає УНН.
"Проспектам Бандери і Шухевича в Києві бути! Ми виграли в апеляційному суді. Дякую Сергію Рябенко!", - написав В'ятрович.
Нагадаємо, сьогодні Шостий апеляційний адміністративний суд продовжив розгляд апеляції на рішення Окружного адміністративного суду Києва про перейменування проспектів Степана Бандери та Романа Шухевича.
Як повідомлялося раніше, Окружний адмінсуд міста Києва відмінив рішення Київради щодо перейменування проспектів Степана Бандери і Романа Шухевича в Києві.
Так, у липні 2016 року Московський проспект у Києві перейменували на проспект Степана Бандери. А у червні 2017 року Київрада перейменувала проспект Ватутіна на Шухевича.