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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 82907 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 46939 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 92928 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 111960 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 143779 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 16:07 • 146161 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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5 марта, 15:54 • 139506 просмотра

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Проспектам Бандеры и Шухевича в Киеве быть - Вятрович

Проспектам Бандеры и Шухевича в Киеве быть - Вятрович

Киев  •  УНН

 • 15265 просмотра

КИЕВ. 9 декабря. УНН. В Киеве останутся названия проспектов Степана Бандеры и Романа Шухевича. Об этом сообщил бывший глава Института нацпамяти, нардеп Владимир Вятрович на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Проспектам Бандеры и Шухевича в Киеве быть! Мы выиграли в апелляционном суде. Спасибо Сергею Рябенко!", - написал Вятрович.

Напомним, сегодня Шестой апелляционный административный суд продолжил рассмотрение апелляции на решение Окружного административного суда Киева о переименовании проспектов Степана Бандеры и Романа Шухевича.

Как сообщалось ранее, Окружной админсуд Киева отменил решение Киевсовета о переименовании проспектов Степана Бандеры и Романа Шухевича в Киеве.

Так, в июле 2016 года Московский проспект в Киеве переименовали на проспект Степана Бандеры. А в июне 2017 года Киевсовет переименовал проспект Ватутина на Шухевича.

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