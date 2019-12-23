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Новий голова Інституту нацпам’яті не планує змінювати команду

Новий голова Інституту нацпам’яті не планує змінювати команду

Київ • УНН

 • 11774 перегляди

КИЇВ. 23 грудня. УНН. Новий голова Інституту національної пам’яті Антон Дробович не планує змінювати команду, а працювати зі старою, так як більшість із них професіонали. Про це він заявив під час пресконференції, передає кореспондент УНН.

"Я не отримав жодної заяви на звільнення. Я не почув жодного усного наміру про звільнення, і для мене не ціль змінювати команду. Якщо люди готові працювати під ті командні напрямки, під ті пріоритеті, які я озвучив, в інтересах України, то ми будемо це робити. Я вважаю, що це професійна команда, експертиза багатьох співробітників Інституту національної пам’яті безпрецедентна, без перебільшення", - зазначив він.

Нагадаємо, Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський представив нового голову Інституту національної пам’яті Антона Дробовича.

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