Новий голова Інституту нацпам’яті не планує змінювати команду
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. Новий голова Інституту національної пам’яті Антон Дробович не планує змінювати команду, а працювати зі старою, так як більшість із них професіонали. Про це він заявив під час пресконференції, передає кореспондент УНН.
"Я не отримав жодної заяви на звільнення. Я не почув жодного усного наміру про звільнення, і для мене не ціль змінювати команду. Якщо люди готові працювати під ті командні напрямки, під ті пріоритеті, які я озвучив, в інтересах України, то ми будемо це робити. Я вважаю, що це професійна команда, експертиза багатьох співробітників Інституту національної пам’яті безпрецедентна, без перебільшення", - зазначив він.
Нагадаємо, Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський представив нового голову Інституту національної пам’яті Антона Дробовича.