Бородянський представив нового голову Інституту нацпам'яті
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський представив нового голову Інституту національної пам’яті Антона Дробовича. Про це стало відомо під час його пресконференції, передає кореспондент УНН.
"Міністерство культури молоді і спорту продовжує практику представлення керівників або людей, яких ми пропонуємо на керівні посади. Сьогодні я хочу вам представити Антона Дробовича, який затверджений керівником центрального органу виконавчої влади Інституту національної пам’яті", - заявив Бородянський.
Нагадаємо, у середу, 4 грудня на засіданні уряду було прийняте рішення про те, що Український інститут національної пам'яті очолить керівник освітніх програм Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр" Антон Дробович.
Дробович Антон Едуардович (1986, Київ) - експерт у сфері освіти і культури, дослідник міфології та сучасних комунікацій, арт-критик, колишній керівник освітніх програм Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр". Доцент кафедри культурології Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова та експерт Інституту суспільно-економічних досліджень. Кандидат філософських наук.