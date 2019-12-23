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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
07:39 • 28232 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 118208 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 123981 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 122255 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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5 марта, 15:49 • 143754 просмотра

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5 марта, 13:05 • 110320 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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5 марта, 08:58 • 110975 просмотра

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4 марта, 15:53 • 132149 просмотра

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Бородянский представил нового главу Института нацпамяти

Бородянский представил нового главу Института нацпамяти

Киев  •  УНН

 • 16257 просмотра

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский представил нового главу Института национальной памяти Антона Дробовича. Об этом стало известно во время его пресс-конференции, передает корреспондент УНН.

"Министерство культуры молодежи и спорта продолжает практику представления руководителей или людей, которых мы предлагаем на руководящие должности. Сегодня я хочу вам представить Антона Дробовича, утвержденный руководителем центрального органа исполнительной власти Института национальной памяти", - заявил Бородянский.

Напомним, в среду, 4 декабря на заседании правительства было принято решение о том, что Украинский институт национальной памяти возглавит руководитель образовательных программ Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" Антон Дробович.

Дробович Антон Эдуардович (1986, Киев) - эксперт в сфере образования и культуры, исследователь мифологии и современных коммуникаций, арт-критик, бывший руководитель образовательных программ Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр". Доцент кафедры культурологии Национального педагогического университета имени М. П. Драгоманова и эксперт Института общественно-экономических исследований. Кандидат философских наук.

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