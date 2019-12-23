Голова Інституту нацпам'яті планує зустрітися з послом Польщі наступного місяця
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. Новий голова Інституту національної пам’яті Антон Дробович планує зустрітися з послом Польщі в Україні та обсудити відновлення багатьох проектів. Про це він заявив під час пресконференції, передає УНН.
"В мене вже є запланована зустріч на початок січня з послом республіки Польща в Україні. Я отримав два політичні сигнали від посольства республіки Польща в Україні і від Польського інституту національної пам’яті до готовності для конструктивної співпраці, готовість до діалогу, відновлення багатьох проектів, які були раніше. Деталі я повідомлю, коли ми зустрінемося з моїми колегами з іншої сторони та домовилися про результати - це відзвітую громадянам про свою роботу", - заявив він.
Нагадаємо, міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський представив нового голову Інституту національної пам’яті Антона Дробовича, який назвав пріоритети своєї діяльності на посаді.