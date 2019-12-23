В Україні створять архів репресивних органів за 550 млн гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. В Україні створять архів репресивних органів, орієнтовна вартість якого 550 млн гривень. Наразі на його створення виділено більше 50 млн гривень. Про це під час пресконференції заявив голова Інституту нацпам'яті Антон Дробович, передає кореспондент УНН.
"На наступний рік закладено на створення архіву трохи більше 50 млн. загалом орієнтована вартість створення всього архіву 550 млн гривень – це що стосується фінансових показників. Наразі є виділене приміщення, воно має близько 10 тис. квадратних метрів, але потім буде збільшено до 19 тис. квадратних метрів, і це буде найбільший відкритий архів документів репресивних органів в Європі. У нас чи не найліберальніше в Європі законодавство щодо доступу до матеріалів репресивних органів. Ми продовжимо цю роботу, оскільки це важлива частина декомунізації, тому що це доступ до матеріалів про злочини комуністичного режиму", - зазначив він.
Нагадаємо, Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський представив нового голову Інституту національної пам’яті Антона Дробовича.