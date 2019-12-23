В Украине создадут архив репрессивных органов за 550 млн гривен

"На следующий год заложено на создание архива чуть больше 50 млн. В общем ориентировочная стоимость создания всего архива 550 млн гривен - это касается финансовых показателей. Сейчас есть выделенное помещение, оно имеет около 10 тыс. квадратных метров, но затем будет увеличена до 19 тыс. квадратных метров, и это будет самый большой открытый архив документов репрессивных органов в Европе. У нас едва ли не самое либеральное в Европе законодательство о доступе к материалам репрессивных органов. Мы продолжим эту работу, поскольку это важная часть декомунизации, так как это доступ к материалам о преступлениях коммунистического режима", - отметил он.

Напомним, Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский представил нового главу Института национальной памяти Антона Дробовича.