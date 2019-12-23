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Декомунізація і створення музею Революції Гідності: Дробович назвав пріоритети роботи

Декомунізація і створення музею Революції Гідності: Дробович назвав пріоритети роботи

Київ • УНН

 • 12352 перегляди

КИЇВ. 23 грудня. УНН. Серед пріоритетів у роботі нового голови Українського інституту національної пам'яті Антона Дробовича – робота із декомунізації, визнання Голодомору геноцидом українського народу на міжнародній арені, створення меморіалу героям Небесної Сотні і Національного музею Революції Гідності. Про це він розповів під час пресконференції, передає кореспондент УНН.

"Ми продовжимо роботу із декомунізації, виконуючи відповідні закони України, підзаконні акти. Вона стосуватиметься змін і виконання законів щодо присутності таких назв, які пов’язані із комуністичним режимом у публічному просторі. Величезна частина роботи по декомунізації – це створення архіву репресивних органів, які також є у нас в пріоритеті", - заявив він.

За його словами, важливо працювати із закладами освіти у цьому напрямку.

"…Важлива частина по роботі з декомунізацією – посилення роботи з закладами освіти: університетами, школами…Продовжимо роботу з розробки методичних матеріалів, засобів наочності, інфографік, відеоконтенту і так далі, які можуть бути використані у школі", - додав голова Інституту нацпам'яті.

Дробович акцентував увагу на тому, що важливим є визнання на зовнішній арені Голодомору геноцидом українського народу.

"Зусилля на міжнародній арені з визнанням Голодомору геноцидом українського народу, ми маємо ряд ідей щодо того, як посилити свої позиції в цьому плані. І друга важлива частина – консолідація зусиль українських науковців у вирішенні ключових суперечливих питань, які існують в українському науковому середовищі щодо Голодомору для того, щоб зміцнити внутрішню позицію, щоб було легше завершити цю справу на зовнішній арені", - пояснив він.

Також одним із важливих напрямів роботи він назвав протидію російській агресії в Україні.

"Протидія російській агресії в Україні – це що стосується боротьби з дезінформацією, з міфами, які нам намагаються щедро сюди постачати наші супротивники. Ось ми теж посилимо свою присутність, у тому числі сприяючи виданню таких матеріалів…як книга Сергія Громенка про 250 років російських міфів щодо історії Криму (250 років фальші: російські міфи історії Криму і так далі - ред.). Ми бачимо, що останні заяви президента РФ про якісь там корінні землі, які існують у свідомості політичного керівництва Росії. Для боротьби з такими речами має бути посилена якість історичної науки, відповідні зусилля щодо розвитку критичного мислення, і публікація, поширення достовірних даних історичних матеріалів, які розвінчуватимуть подібні речі", - відзначив Дробович.

Він додав, що буде продовжена робота із створення меморіалу героям Небесної Сотні і Національного музею Революції Гідності.

"Також ми продовжимо роботу з створення меморіалу героям Небесної Сотні і Національного музею Революції Гідності", - підсумував він.

Нагадаємо, міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський представив нового голову Інституту національної пам’яті Антона Дробовича

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