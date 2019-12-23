Декомунізація і створення музею Революції Гідності: Дробович назвав пріоритети роботи

КИЇВ. 23 грудня. УНН. Серед пріоритетів у роботі нового голови Українського інституту національної пам'яті Антона Дробовича – робота із декомунізації, визнання Голодомору геноцидом українського народу на міжнародній арені, створення меморіалу героям Небесної Сотні і Національного музею Революції Гідності. Про це він розповів під час пресконференції, передає кореспондент УНН.