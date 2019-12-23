Декоммунизация и создание музея Революции Достоинства: Дробович назвал приоритеты работы

ukru
рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
07:39 • 30560 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 118733 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 124502 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 122760 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 144626 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 110556 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 111157 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 109752 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 132168 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130832 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Россияне пытаются прорваться к логистическим путям на Сумщине: что происходит

Россияне пытаются прорваться к логистическим путям на Сумщине: что происходит

5 марта, 23:35 • 99638 просмотра
Почти половина американцев не согласны с подходами Трампа к завершению войны в Украине - опрос

Почти половина американцев не согласны с подходами Трампа к завершению войны в Украине - опрос

6 марта, 00:00 • 99165 просмотра
На ЧАЭС потушили тлеющие огни после атаки дрона: что происходит на станции

На ЧАЭС потушили тлеющие огни после атаки дрона: что происходит на станции

6 марта, 01:06 • 101165 просмотра
В Киеве и областях объявлена воздушная тревога из-за угрозы атаки дронов

В Киеве и областях объявлена воздушная тревога из-за угрозы атаки дронов

6 марта, 01:53 • 104065 просмотра
Трамп давит на Украину вместо россии - в ISW объяснили последствия такой политики

Трамп давит на Украину вместо россии - в ISW объяснили последствия такой политики

05:11 • 104551 просмотра
публикации
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 144609 просмотра
11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

5 марта, 13:36 • 134805 просмотра
Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

4 марта, 16:41 • 162106 просмотра
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
Эксклюзив

4 марта, 13:46 • 204159 просмотра
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
Эксклюзив

4 марта, 12:57 • 188379 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

5 марта, 14:51 • 109546 просмотра
Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

5 марта, 11:59 • 113406 просмотра
Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

5 марта, 09:29 • 118479 просмотра
Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

5 марта, 08:47 • 115860 просмотра
Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

4 марта, 18:57 • 114968 просмотра
Актуальное
Декоммунизация и создание музея Революции Достоинства: Дробович назвал приоритеты работы

Декоммунизация и создание музея Революции Достоинства: Дробович назвал приоритеты работы

Киев  •  УНН

 • 12342 просмотра

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Среди приоритетов в работе нового председателя Украинского института национальной памяти Антона Дробовича - работа с декоммунизации, признание Голодомора геноцидом украинского народа на международной арене, создание мемориала героям Небесной Сотни и Национального музея Революции Достоинства. Об этом он рассказал во время пресс-конференции, передает корреспондент УНН.

"Мы продолжим работу по декоммунизации, выполняя соответствующие законы Украины, подзаконные акты. Она будет касаться изменений и выполнения законов о присутствии таких названий, связанных с коммунистическим режимом в публичном пространстве. Огромная часть работы по декоммунизации - это создание архива репрессивных органов, также у нас в приоритете ", - заявил он.

По его словам, важно работать с учебными заведениями в этом направлении.

"...Важная часть по работе с декоммунизацией - усиление работы с учебными заведениями: университетами, школами... Продолжим работу по разработке методических материалов, средств наглядности, инфографик, видеоконтента и так далее, которые могут быть использованы в школе", - добавил глава Института нацпамяти.

Дробович акцентировал внимание на том, что важно признание на внешней арене Голодомора геноцидом украинского народа.

"Усилия на международной арене с признанием Голодомора геноцидом украинского народа, у нас есть ряд идей относительно того, как усилить свои позиции в этом плане. И вторая важная часть - консолидация усилий украинских ученых в решении ключевых спорных вопросов, которые существуют в украинском научной среде о Голодоморе для того, чтобы укрепить внутреннюю позицию, чтобы было легче завершить это дело на внешней арене", - пояснил он.

Также одним из важных направлений работы он назвал противодействие российской агрессии в Украине.

"Противодействие российской агрессии в Украине - это касается борьбы с дезинформацией, с мифами, которые нам пытаются щедро сюда поставлять наши противники. Вот мы тоже усилим свое присутствие, в том числе способствуя изданию таких материалов... как книга Сергея Громенко о 250 годах российских мифов по истории Крыма (250 лет фальши: российские мифы истории Крыма и так далее - ред.). Мы видим, что последние заявления президента РФ о каких-то коренных землях, которые существуют в сознании политического руководства России. Для борьбы с такими вещами должно быть усилено качество исторической науки, соответствующие усилия по развитию критического мышления, и публикация, распространение достоверных данных исторических материалов, которые будут развенчивать подобные вещи", - отметил Дробович.

Он добавил, что будет продолжена работа по созданию мемориала героям Небесной Сотни и Национального музея Революции Достоинства.

"Также мы продолжим работу по созданию мемориала героям Небесной Сотни и Национального музея Революции Достоинства", - подытожил он.

Напомним, министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский представил нового председателя Института национальной памяти Антона Дробовича.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы